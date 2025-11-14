Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El cantante puertorriqueño Bad Bunny

Ver 14 fotos
El cantante puertorriqueño Bad Bunny Efe

Bad Bunny, Ca7riel y Paco Amoroso se coronan en los Latin Grammy

La estrella del reguetón ganó cinco premios de doce nominaciones en una noche en la que Alejandro Sanz dio la gran sorpresa al llevarse el galardón a grabación del año

C. P. S.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:27

Comenta

La superestrella puertorriqueña Bad Bunny disfrutó de una noche triunfal este jueves en los Latin Grammys, considerada como la mayor celebración de la música en ... español y portugués. La estrella del reguetón ganó un total de cinco premios respecto a las doce nominaciones con las que contaba, incluido el codiciado premio al mejor álbum, categoría en la que también compite en la 68.ª edición de los Premios Grammy en febrero. También se hizo con los premios en las categorías de Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana, Mejor Interpretación de Reggaetón, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Canción Urbana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ampliado al sábado el aviso amarillo por lluvias en Málaga
  2. 2 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  3. 3 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  4. 4 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  5. 5

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  6. 6 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  7. 7

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE
  8. 8 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  9. 9

    Nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga, misma polémica de siempre
  10. 10 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Bad Bunny, Ca7riel y Paco Amoroso se coronan en los Latin Grammy