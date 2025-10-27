Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Publicación de Amaia Montero en Instagram

Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»

La vocalista de La Oreja de Van Gogh publica en redes sociales que «las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra»

I.T.

Lunes, 27 de octubre 2025, 09:26

Comenta

Amaia Montero ha reaparecido este domingo en sus redes sociales con un mensaje lleno de emoción y gratitud, en las que son sus primeras palabras ... públicas desde que se confirmara su regreso a La Oreja de Van Gogh, casi dos décadas después de su salida del grupo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  2. 2 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  3. 3 Meteorología activa avisos amarillos en Málaga por lluvias
  4. 4 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  5. 5 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  6. 6

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  7. 7 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  8. 8 Un condenado en Málaga tras admitir que abusó de una menor con un 66% de discapacidad se libra de la cárcel
  9. 9 El fiscal señala al Obispado de Málaga como responsable civil subsidiario en el caso de los abusos del padre Fran
  10. 10 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»

Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»