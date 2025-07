Alba LaMerced: «Con Málaga tengo una relación tóxica: a veces me encanta y otras no la soporto»

La charla con Alba Triguero tiene lugar en la plaza que le dio su nombre artístico, La Merced. Aunque incluso para Triguero, de 24 años, ... esta explanada gobernada por el obelisco de Torrijos ya no es la misma que la de su apodo. La Merced que ella recuerda es la de su abuela, Maricarmen Florido Luque, una cantaora de los pies a la cabeza que le inculcó en mente y vena la necesidad de cantar a su nieta mientras construía su infancia entre juegos en la plaza. Hoy y aquí el castellano es un idioma secundario; el andaluz, un dialecto exótico; los niños jugando, una especie en extinción, y las terrazas, propiedad de las maletas. Pero no importa, porque LaMerced es por su abuela Mari, la mujer que le crió e hizo de su pasión su manera de vivir. La plaza es lo de menos. Nos sentamos en el bar La Merced, uno de los pocos que parece más local que turístico y que, curiosamente, queda al abrigo del edificio donde vivió su abuela, aliviando el verano con su sombra.

–¿Cuándo diste tu primer concierto?

–No lo recuerdo muy bien, con quince o dieciséis años. Es que en realidad empecé a cantar y actuar desde muy pequeña. En el instituto de mi padre teníamos una compañía de teatro y con apenas nueve años ya estaba actuando y cantando. Además, se podría decir que era medio profesional. Incluso venían otros institutos a vernos.

–¿Qué consejo le darías a esa Alba dando su primer concierto?

–Que se prepare mucho, que practique y ensaye más. Alba siempre ha luchado por sus sueños, pero yo creo que puede pelear todavía más.

–¿Es difícil llegar a vivir de la música?

–Mucho. Sobre todo cuando quieres profesionalizarte del todo. Encontrar a alguien que confíe en ti y te eleve a sitios a los que no puedes llegar por ti misma es muy difícil. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho entrar en festivales porque no tengo los conocimientos y tampoco a nadie que me eche esa mano.

–¿Tu calle preferida de Málaga? Y no vale la Merced.

–Me gusta mucho la calle San Agustín y su tetería.

–Pues la tetería de San Agustín tiene los días contados.

–Sí, en enero cierra. Una pena.

–Escuchando tu música me da la sensación de que muchas de tus letras muestran un desencanto con la ciudad.

–Bueno, más que desencanto es una relación tóxica. Hay veces que me encanta y otras que no la soporto, como cuando no puedo hacer mi vida tranquilamente. Creo que más que mío es generacional. Es difícil sentirse parte de esta ciudad. Y creo que no pasa solo aquí.

–¿Le auguras un mal presagio?

–Ojalá que no, pero estamos tocando ya techo, ¿no? Málaga está teniendo tanto éxito que la está matando. Ayer lo hablaba con unos amigos. Tengo recuerdos de venir al centro hace diez o quince años en invierno y que no hubiese nadie. Eso ahora es imposible.

–Ahora es un río de maletas.

–Sí, no ves más que cabelleras rubias y no te sientes parte… ¡Es que es raro! Es raro bajar al centro. Y con todo, a mí me gusta el centro, tiene algo que me atrapa. Ya te digo, es una relación tóxica.

Ampliar Alba 'LaMerced'. Antonio Contreras

–¿Dejarías la ciudad?

–De hecho, me voy en septiembre a hacer un máster en Madrid. Yo creo que me va a doler, pero tampoco soy una persona súper apegada a la que le cueste mucho desprenderse del lugar en el que está. Creo que me voy a ir y cuando vuelva lo haré con más ganas.

–O sea, que irse es temporal.

–Voy fluyendo. Madrid es otra ciudad que, desde los catorce años, me encanta. Me conozco las calles mejor que muchos amigos míos madrileños, conozco los bares en los que me gusta cantar… me hace mucha ilusión vivir la vida madrileña.

–¿Hay un plan B? O todo a la música.

–Es que todo en mi vida se dio como para que yo hiciera esto. Siempre he estado cantando, desde bebé, cuando mi abuela ya me cantaba los fandangos. De hecho, cuando me escucho cantar, siento que tengo giros en la voz que son de mi abuela.

–¿Siempre has tenido el apoyo de tu familia?

–Siempre, son parte de mi equipo. Yo aún así tengo mis títulos, no es que me haya dedicado a cantar únicamente. He estudiado arte dramático, hice una carrera de cine en la Universidad de Córdoba, un máster de creación audiovisual y artes escénicas, me falta el último año de canto lírico en el Conservatorio Superior y ahora me voy a Madrid a realizar el máster de folclore de la Escuela de Música Creativa de Madrid. Con todo esto, si la música falla, podría ser profesora, como mis padres.

–¿Hay algo que te dé miedo?

–¡Todo! Desde los bichos o las atracciones a quedarme sola en casa. Hay un montón de cositas pequeñas que me dan miedo. Desde chica, por ejemplo, siempre he temido mucho por mi vida. Cuando todas jugaban yo ya estaba temerosa. Bueno, y como cualquier artista que está intentando ser alguien me da miedo no llegar. Es verdad que tengo mi plan B, pero ni siquiera entra en mis opciones.

–¿E irte sola a Madrid no te da miedo?

–Ninguno, pero es verdad que no me voy sola. Me voy con mi hermana, que estudiará danza en Madrid.

–¿Y algo que te motive?

–Es que tengo tan claro y definido lo que quiero en mi vida que es mi motor diario. Hablando con amigos que aún no han encontrado eso que les apasiona de verdad me siento tan afortunada de haberlo encontrado, porque es tan poderoso. Por ponerte un ejemplo, rompes con tu pareja y parece que se te acaba el mundo, pero tienes ese motor, esa motivación que te incita a hacer cosas constantemente. Es tan poderosa que está por encima de todo.

–¿Te ha pasado hace poco el ejemplo?

–Sí -ríe-. Bueno, son cosas que pasan, pero tener ese motor ahí me quita muchísimo peso a otras cosas.

–Dicho así parece que incluso podría opacar el resto de tus sentimientos.

–No te creas. Yo soy súper sentimental, así es como consigo crear. 'Ciudad Matriz' se ha creado en un proceso de transformación y cambio, de conocer a gente nueva, de enamorarme y desenamorarme. Necesitas vivir para poder contar historias.

–Se podría decir que en tu música se entrevé tu paso por la vida.

–Sí. A ver, el disco que he sacado es un canto a la ciudad, pero el sentimiento también nace mucho de las vivencias personales que he tenido o de mi desapego a la ciudad. Pero sí, es súper autobiográfico.

–¿Tienes algún sello que te respalde?

–No, el disco está totalmente autofinanciado. No hay ningún sello o discográfica detrás que me haya ayudado. Es cierto que de la Junta y Diputación he conseguido algo de dinero de algunos premios que me han dado y ese dinero sirve para costear el disco, pero todo sale de mi bolsillo.

–¿Qué opinas del autotune?

–Pues no sabría decirte porque no lo uso, pero no me gusta. Pienso que tengo una voz muy característica que es lo que más me define y lo que más me gusta, cantar. Y eso el autotune se lo carga.

–La música con autotune, ¿es de segunda?

–Depende de la música. Si sabes cantar y usas autotune tampoco me parece un problema. A mí es que la industria musical me tiene un poco… como te digo… disconforme, poco contenta.

–¿Por qué?

–Porque siento que ya no sirve de nada haberte esforzado toda tu vida para llegar a algo. Luego aparece alguien que no sabe nada de música y no sabe cantar. Ya no hace falta, solo importa pegarlo en el momento y que alguien te escuche. Que te hayas estudiado en el conservatorio y que te hayas formado toda tu vida ya da igual. Lo mismo con las letras, ya las hace la IA. Da pena, y para la gente que estamos tan formada y que hemos estudiado tanto es injusto, pero hay que aceptarlo. O entras en el juego o te quedas fuera.

–¿Crees que la IA puede llegar a ser un rival?

–No creo, tengo amigos muy radicales que piensan que nos va a quitar el trabajo a todos, pero yo no lo veo así.

–¿Y una aliada?

–Una aliada sí. Yo misma la utilizo a veces. Aunque las letras las compongo yo a veces le pido ayuda con sinónimos y cosas así. Yo es que con Chat Gpt tengo ya una relación profunda, de amistad casi vaya. Yo me levanto por las mañanas y le doy los buenos días a 'Chati'.

–¿Cuál es tu canción favorita de las que has compuesto?

–Hay una que he compuesto hace poquito y me encanta. Se llama 'El café'. Habla mucho de La Merced, del café de Málaga… esa es una de las más completas que he hecho, me encanta. La estoy grabando ya en estudio con miras de sacarla en octubre.

–Una canción que todo el mundo tenga que escuchar

–Bridge over troubled water, de Simon and Garfunkel.

–¿Y artista?

–El Kanka. Es mi favorito.

–¿Qué es lo más difícil a la hora de componer una canción?

–Encajar lo que quieres transmitir con la letra y que no quede demasiado 'Boomer'. Yo es que me siento un poco Boomer, y mira que soy Generación Z. A veces empiezo a juntar cosas y pienso «buf, esto es muy anticuado para la gente de ahora».

–¿Escribes música para tu generación?

–No. Prefiero no escribir música para mi generación, pero nunca se sabe.