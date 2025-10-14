Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aitana, este verano en el escenario del Metropolitano (Madrid). E. Press

Aitana actuará en junio de 2026 en Málaga

La cantante incluye a Marenostrum Fuengirola en su gira mundial 'Cuarto azul world tour'

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Martes, 14 de octubre 2025, 07:48

Comenta

La próxima gira mundial de Aitana pasará por Málaga. La cantante ha incluido la provincia entre las paradas de su tour de 2026, que arrancará ... el 14 de marzo del año que viene en Buenos Aires (Argentina). A esa cita le seguirá su actuación el día 22 del mismo mes actuará en Bogotá, dentro del Festival Estéreo Picnic.

