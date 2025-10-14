Aitana actuará en junio de 2026 en Málaga
La cantante incluye a Marenostrum Fuengirola en su gira mundial 'Cuarto azul world tour'
Málaga
Martes, 14 de octubre 2025, 07:48
La próxima gira mundial de Aitana pasará por Málaga. La cantante ha incluido la provincia entre las paradas de su tour de 2026, que arrancará ... el 14 de marzo del año que viene en Buenos Aires (Argentina). A esa cita le seguirá su actuación el día 22 del mismo mes actuará en Bogotá, dentro del Festival Estéreo Picnic.
En mayo llegará a España para ofrecer un concierto el día 9 en Roquetas del Mar (Almería), el 15 en Murcia, el 22 en Valencia y el 29 en Albacete.
En junio estará el día 5 en Sevilla, el 12 y el 13 en Palma de Mallorca, mientras que el viernes 19 será su actuación en Marenostrum Fuengirola y el 26 en Avilés (Asturias). Las entradas para estas actuaciones aún no están a la venta.
En julio la gira 'Cuarto azul world tour' le llevará el día 4 a Las Palmas de Gran Canaria, el 10 Zaragoza, el 12 a Cádiz, el 18 Úbeda (Jaén) y el 22 estará en A Coruña. En septiembre se presentará el 4 en Barcelona, el 11 en Madrid y el 18 en Bilbao, según ha anunciado la cantante en su página web.
En octubre regresará a Latinoamérica para actuar de nuevo en Argentina el día 21, y a continuación viajará a México para presentarse el 28 en Monterrey, el 30 en Guadalajara, el 31 en Querétaro. En noviembre seguirá en México con dos actuaciones, el día 4 en Puebla, y el 6 en Ciudad de México.
La cantante catalana tenía previsto llevar también su gira mundial a Los Ángeles, Miami y Nueva York, en Estados Unidos; y en Europa, a Londres, Milán y París, pero de momento no ha concretado en su página web las fechas de sus espectáculos en esas ciudades.
