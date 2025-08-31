La música protagonizará las próximas actividades culturales de la Diputación en la provincia de Málaga

La Diputación de Málaga da la bienvenida al mes de septiembre con una programación cultural semanal con la música como protagonista en varios municipios de ... la provincia.

Así, con motivo de la 55 Fiesta del Ajoblanco de Almáchar, la Panda de Verdiales Arroyo Conca, de estilo Comares, actuará el sábado, 6 de septiembre, en una de las fiestas más auténticas de la comarca de la Axarquía.

Se trata de una jornada única en la que se mezclan tradición, cultura, música y, por supuesto, gastronomía. Será en la plaza Balcón de la Axarquía, a partir de las 17.00 horas, con entrada libre, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Ese mismo día, la cantaora Isabel Guerrero ofrecerá un recital flamenco dentro del Festival de Cante Grande de Álora que cumple su edición número 51. Estará acompañada al cante por Antonia Contreras, Niño de Peñaflor y Miguel Vergara 'El Pibri'. A la guitarra tocarán Niño de la Aljaima, Juan Ramón Caro y Chaparro de Málaga. Será el sábado 6 de septiembre, a las 21.00 horas, en el Colegio Miguel de Cervantes.

Los hermanos Ortigosa presentan en Gaucín, coincidiendo con las fiestas en honor del Santo Niño y San Juan de Dios, que se celebran el último domingo de agosto, su último espectáculo haciendo un recorrido con un abanico variado de estilos musicales, desde temas propios, versiones con un toque flamenco para que todo el público participe. Actuarán en la plaza del Santo Niño, el sábado 6, a partir de las 23.00 horas.

Por otro lado, la panda de verdiales Primera de los Montes de Málaga participa el domingo, 7 de septiembre, en el XXVIII Festival del Embrujo Andalusí de Carratraca, declarado de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga. Estarán en la plaza de la Constitución a partir de las 13.00 horas.

Con motivo de las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Virtudes de Fuente de Piedra, la panda de verdiales La Torre actuará en la iglesia del municipio el lunes 8 de septiembre, a partir de las 12.00 horas, con entrada libre.