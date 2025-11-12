Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Salvador Moreno Peralta, durante su conferencia en el Colegio de Arquitectos de Málaga. Salvador Salas

Moreno Villa, el malagueño que divulgó la modernidad de la arquitectura española

Salvador Moreno Peralta reivindica el papel «absolutamente clave» del poeta, pintor e intelectual malagueño en la crítica arquitectónica durante la Edad de Plata

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:19

De José Moreno Villa hay una fantástica colección de pinturas en el Museo de Málaga y todos conocen su conexión con la Generación del 27. ... Fue poeta, archivero, bibliotecario, articulista, historiador de arte… Y políglota, «capaz incluso de leer en alemán». Sin duda, «una de las personalidades más fascinantes de la cultura española de estos tiempos». Pero hay una faceta suya desconocida e injustamente olvidada. Moreno Villa fue «el principal introductor en España del Movimiento Moderno y de la crítica arquitectónica».

