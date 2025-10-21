Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fotografía titulada 'Colmenar Viejo, 1970', del libro 'Principiantes'. Cristóbal Hara

La mili y la cruda realidad de la España de los setenta, retratada por Cristóbal Hara

Para celebrar sus cincuenta años de trayectoria, el fotógrafo recupera sus primeras fotografías, hechas en los años setenta, en el libro 'Principiante'.

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 00:57

Hace medio siglo, Cristóbal Hara comenzó a hacer sus primeras fotografías. Algunas de esas imágenes fueron captadas a escondidas, en un juego en el que ... sus compañeros del servicio militar obligatorio eran cómplices sonrientes o incautos modelos, y en el que Hara se exponía a castigos temibles, o eso se decía, si le descubrían sus superiores. En blanco y negro, sin encuadres artísticos pero que dan cuenta del ojo sensible que caracterizaría luego a uno de los fotógrafos más reconocidos del panorama español, son testimonios de una sociedad anterior. Merecedor del Premio Nacional de Fotografía en 2022, Hara se abrió nuevos caminos, transitó la fotografía de calle e hizo series experimentales, casi surrealistas. Pero antes están sus primeras fotos.

