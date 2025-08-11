Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Microrrelatos SUR V Premio Pablo Aranda: textos del 11 de agosto

Envía tus microrrelatos a microrrelatos.su@diariosur.es. No existe límite de edad ni ninguna temática obligatoria, sólo hay que cumplir un requisito: no superar las 150 palabras

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:52

  1. Silvia Ojea Varona

    La página que late

Olía a tinta fresca y a salitre. Aquella mañana, al abrir el cuaderno, la ciudad se desparramó entre los renglones: la luz vertical de Málaga, ... los geranios inclinados de la calle Granada, el rumor tibio de la Jábega al rozar la arena. Pablo, todavía niño, lanzó sus frases al papel como quien suelta globos al cielo; se quedaron flotando, azulísimas, esperando lectores. Años después, cuando el cuaderno cayó en mis manos, supe que las palabras no envejecen: basta una mirada para que vuelvan a latir. Por eso hoy escribo estas líneas diminutas, para que tu voz –aunque ya no suene– regrese con la cadencia exacta de las olas que nunca se detienen. Porque un buen cuento, maestro, jamás termina: simplemente espera a que otro corazón lo pronuncie.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  3. 3 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  4. 4 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  5. 5 La Seguridad Social permite recuperar hasta 5 años de cotización para la pensión si cumples este requisito
  6. 6

    Alrededor de 50.000 personas en Málaga atrapadas en la irregularidad
  7. 7 La Guardería Madre Maravillas de Torremolinos echa el cierre más de 3.000 niños y niñas después
  8. 8

    Ideas para un barrio del futuro en Málaga
  9. 9

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta
  10. 10 Una treintena de incendios asolan Castilla y León y varios serían provocados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Microrrelatos SUR V Premio Pablo Aranda: textos del 11 de agosto

Microrrelatos SUR V Premio Pablo Aranda: textos del 11 de agosto