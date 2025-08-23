Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Microrrelatos SUR V Premio Pablo Aranda: textos del 23 de agosto

Envía tus microrrelatos a microrrelatos.su@diariosur.es. No existe límite de edad ni ninguna temática obligatoria, sólo hay que cumplir un requisito: no superar las 150 palabras.

SUR

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:03

  1. Nuria Pardo García

    Vivir en la sombra

A veces me pregunto por qué esas diferencias si los dos nacimos al mismo tiempo, crecimos al mismo ritmo, empezamos a caminar juntos y nos ... pasearon en cochecito sin separarnos un momento. Se llama Santiago, yo tengo la misma inicial, aunque mi nombre no importa. Cumplimos ocho años y cuando él sale a la calle yo sigo detrás, al lado, o en ocasiones delante, excepto en los días que llueve, entonces no lo acompaño, el mal tiempo me amedrenta y no aparezco, es mi carácter reservado opuesto al suyo. En una ocasión intenté alejarme de él, fue un desastre, quedé varado a la entrada del colegio, inmóvil, pensé que era el final, tuve que esperar hasta que salió para sumarme a sus pasos. Es mi destino, seguiré siendo su sombra hasta el final de los días o hasta que consiga independizarme.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  2. 2 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  3. 3 Queda en libertad y revienta siete vehículos de la Policía Nacional a las puertas de la comisaría de Vélez-Málaga
  4. 4 Las tormentas llegan a Andalucía: estas serán las zonas afectadas por la dana
  5. 5 Ladrones de guante blanco: investigan un asalto a un chalé en El Candado
  6. 6 Susto en el paseo marítimo de Málaga por el incendio de un vehículo
  7. 7 El Regional alerta de la gravedad de las fracturas en la cara por peleas en feria: «Se puede perder la visión de un ojo por un puñetazo»
  8. 8

    «Por cada tres personas que entran, yo limpio el baño»
  9. 9 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su montadito
  10. 10 Detenida una empleada del hogar por robar 16.000 euros de la vivienda en la que trabajaba en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Microrrelatos SUR V Premio Pablo Aranda: textos del 23 de agosto

Microrrelatos SUR V Premio Pablo Aranda: textos del 23 de agosto