Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Microrrelatos SUR V Premio Pablo Aranda: textos del 18 de agosto

Envía tus microrrelatos a microrrelatos.su@diariosur.es. No existe límite de edad ni ninguna temática obligatoria, sólo hay que cumplir un requisito: no superar las 150 palabras

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:06

  1. Joaquín Rodríguez Mira

    Lunes

Juan se murió un lunes, como no podía ser de otra manera, siempre fue su peor día, pensó.

Al entierro no acudió demasiada gente. Él ... escuchaba los lamentos de su familia, si bien tampoco los veía demasiado afligidos. Empezamos bien la semana, se dijo, esbozando una leve sonrisa recordando un viejo chiste. Y ahora qué, se preguntó. Pronto se vio rodeado de unas cincuenta personas que como él, acababan de fallecer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  2. 2 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  3. 3 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  4. 4 Dos detenidos por saquear el cobre de las obras del Materno de Málaga
  5. 5 Si durante tu jornada laboral no te dan trabajo puedes denunciarlo: lo que dice el Estatuto de los Trabajadores
  6. 6 Una roca entra en la atmósfera a 239.000 km/h y genera una gran bola de fuego que sobrevuela Málaga
  7. 7

    La boda de Edgar Neville y Ángeles Rubio-Argüelles
  8. 8

    Loren Mairena: «Pensé que al no ser de una gran ciudad no tendría oportunidades»
  9. 9

    Alberto Díaz, ¿adiós al Eurobasket?
  10. 10 Aviso naranja: Aemet advierte de más calor hoy en el interior de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Microrrelatos SUR V Premio Pablo Aranda: textos del 18 de agosto

Microrrelatos SUR V Premio Pablo Aranda: textos del 18 de agosto