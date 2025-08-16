Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Microrrelatos SUR V Premio Pablo Aranda: textos del 16 de agosto

Envía tus microrrelatos a microrrelatos.su@diariosur.es. No existe límite de edad ni ninguna temática obligatoria, sólo hay que cumplir un requisito: no superar las 150 palabras

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:08

  1. María Gil Sierra

    Calíope

Le serví otro café mientras le aconsejaba sobre el último párrafo de su novela. Cuando añadió el punto final, salió con el manuscrito bajo el ... brazo. No regresó. Aunque dejó un anuncio que decía: alquilo casa con muebles y con musa. Los nuevos inquilinos, unos padres muy jóvenes, jamás mostraron interés por la escritura. Por más ideas que les iba susurrando al oído, preferían usarme de niñera. O me hacían subir las cuatro plantas cargada con sus compras. Harta, un día me reuní con mis ocho hermanas. Ellas me persuadieron para hacerme autónoma. Ahora, además de mudarme a un piso con ascensor, escribo mis propios libros. Y lo más importante: cobro derechos de autor.

