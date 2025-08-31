Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Microrrelatos SUR V Premio Pablo Aranda: textos del 31 de agosto

Envía tus microrrelatos a microrrelatos.su@diariosur.es. No existe límite de edad ni ninguna temática obligatoria, sólo hay que cumplir un requisito: no superar las 150 palabras

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:13

  1. Jorge Guillermo Enrique Torres Jaeger

    Escena del crimen

«¿Por qué hacerlo?», inquiere Dupin. Moviendo la cabeza y analizando la escena sentencia. «No es la primera vez que lo haces». «Pero qué brillante ... revelación, Dupin», dice Poirot. «Ahora entiendo por qué se demoró tanto en encontrar al simio».

