'Federico Cristián, príncipe elector de Sajonia', retratado por Antonio Rafael Mengs en 1751 (Detalle). Paul Getty Museum
Arte

Mengs, un magnífico, olvidado y odiado pintor, vuelve al Prado

El museo dedica una exposición histórica al influyente y antipático genio alemán maltratado por la historia. Pintor de cámara de Carlos III, fue un retratista magistral y un mago del dibujo que se midió con los clásicos

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:27

Comenta

Es un artista tan grande como desconocido. Condenado por la crítica y enterrado por la historia, Antonio Rafael Mengs (1728-1779) fue el pintor de ... mayor éxito en su época. Una estrella. Carlos III lo trajo a la corte de Madrid tras ficharlo en Nápoles por una fortuna. Gozó de un fulgurante éxito, pero cayó en oscuro abismo del olvido tras su muerte. El Prado lo reivindica ahora como el genio que fue con la muestra más importante dedicado nunca a este odiado maestro del retrato y mago del dibujo, precursor y abanderado del Neoclasicismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

