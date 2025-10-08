Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

María Pagés comparte cartel en Danza Málaga con Nacho Duato, Eva Yerbabuena y Olga Pericet

La edición 2025 del ciclo propone entre el 13 de octubre y el 6 de enero trece espectáculos, entre ellos los estrenos de Moisés Navarro 'el Charro', Nieves Rosales y Fernando Hurtado

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:32

María Pagés comparte cartel con las compañías de danza de Nacho Duato, Eva Yerbabuena y Olga Pericet en Danza Málaga (DZM), el ciclo que concentra ... en octubre las artes del movimiento en los dos teatros municipales. La edición 2025 consta de trece propuestas que incluyen el Alter ego de Alfonso Losa y Paula Comitre y tres estrenos de raíz malagueña confeccionados por Moisés Navarro 'el Charro', Nieves Rosales para SilencioDanza y la Compañía de Danza Fernando Hurtado. Además, hay hueco para la danza concebida para el disfrute de los más pequeños, para la siempre bien recibida escuela de ballet clásico eslavo, de la que se verán tres míticas coreografías, La bella durmiente, El lago de los cisnes y El cascanueces, y para recibir la propuesta de la Compañía X.

