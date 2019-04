Marbella le pone cara a su vida cultural

Tenía 16 años la primera vez que cogió una cámara de fotos y desde entonces lo se ha separado de ella. «La paga de los fines de semana me la gastaba en carretes», recuerda con una media sonrisa Jesús Chacón, que ha hecho de aquella pasión su profesión. «Acompañé a un amigo a hacer unas fotos, empecé con los retratos y cuando me quise dar cuenta la gente me pagaba por ese trabajo. Nunca me planteé ser fotógrafo», ofrece Chacón. Y ahora, esa querencia por el retrato se ha unido a la que conserva por su tierra para cuajar durante los últimos siete años el proyecto 'Miradas de una ciudad', que recoge un centenar de retratos de representantes de la vida cultural de Marbella.

La iniciativa ha cristalizado en un libro y en una exposición que podrá visitarse en el Museo del Grabado Español Contemporáneo hasta el próximo 8 de junio. «Tenía ganas de retratar a una ciudad a través de su gente. El proyecto comenzó en Barcelona. La idea inicial consistía en pasar un día con una persona, visitar su casa, los lugares que componían su vida cotidiana, su espacio de trabajo... Y de todo eso hacer un retrato. La primera persona fue una diseñadora de moda, pero al final aquel retrato se quedó en la mesa de mi estudio», aclara Chacón, que sigue: «Pasó el tiempo y varias personas me hicieron el mismo comentario: 'Al final, siempre trabajáis fuera y no queda nada de vuestra labor aquí'. La verdad es que al principio no me atraía hacer el proyecto en Marbella. Había nacido aquí y sentía que no iba a descubrir nada, pero recibía tantos mensajes en ese sentido que me decidí a llevar a cabo el proyecto».

Y así, 'Miradas de una ciudad' reúne un centenar de semblanzas de 73 protagonistas diferentes. La nómina combina personalidades como el diseñador David Delfín, el cocinero Dani García o el actor Pepón Nieto junto a vecinos que juegan un papel activo en la vida cultural y deportiva de la ciudad. «Quería darle peso a Marbella y, en concreto, al mundo de la cultura y del deporte en Marbella que era el que me planteaba esa necesidad de visibilidad. Cuando era adolescente, recuerdo que había mucha más vida cultural en Marbella de la que aprecio ahora, sobre todo por parte de la gente más joven. Por eso espero que poniendo cara a lo que está haciendo aquí, la gente, en especial los jóvenes, se animen a participar de esa vida cultural», mantiene el autor.

En cuanto a la denominación de origen de los participantes en 'Miradas de una ciudad' Chacón reivindica el carácter local y, al mismo tiempo, cosmopolita de la iniciativa. «Marbella tiene el punto de que todo el mundo es de Marbella y nadie es de Marbella. Aquí vive mucha gente de muchos lugares y lo que quería era homenajear ese espíritu abierto de la ciudad a través de la gente que ha hecho cosas interesantes. Con esa idea he buscado a personas que representaran a cada gremio relacionado con la cultura y el deporte, con el objetivo de que fueran ilustrativos de cada una de esas profesiones», sigue el fotógrafo.

Además, 'Miradas de una ciudad' ha ido creciendo y transformándose. Lo relata el propio Chacón: «Cuando Manuel Salas conoció los textos que Alejandro Pedregosa había escrito para este libro quiso conocer al autor y a raíz de ese encuentro, uno de los textos se ha convertido en una obra de teatro que se acaba de estrenar en Marbella. Que este libro genere ese tipo de cosas es lo que le da sentido a todo esto».

Porque «todo esto» es el fruto de una maduración lenta y paciente. Siete años de trabajo. Citas de varias horas para cada instantánea. «Estas sesiones eran muy íntimas, de más de dos horas en muchos casos, en las que entablaba una conversación con la persona retratada. Vas hablando y de vez en cuando, levantas la cámara, haces una foto y sigues charlando. Estas fotos salieron de eso. Las conversaciones fueron muy personales, muy psicológicas, por eso creo que no es sólo un retrato físico, sino también un poco más íntimo». Se nota en sus miradas.