Derechazo de Morante en el inicio de faena a su primero. Josele

Marbella también se rinde a la torería de Morante

Toros. ·

El de la Puebla corta dos orejas y un rabo a un toro que le propina una fuerte voltereta que le deja dolorido: dos apéndices lograron Ortega y Pablo Aguado

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Marbella

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:50

El primer triunfo de la Corrida de Candiles se produjo en las taquillas, donde a mediodía se colgó el cartel de 'No hay billetes'; hacía ... 41 años que no se agotaba el papel en Marbella. Y es que la ciudad costasoleña no fue ajena a la 'morantemanía' que recorre esta temporada las plazas. Un coso que, como está pasando allá donde torea, también fue conquistado por el esperado Morante de la Puebla en un festejo nocturno con un cartel netamente sevillano, donde actuó junto a Juan Ortega y Pablo Aguado. Aunque los tres abrieron la puerta grande declinaron salir a hombros tras la voltereta sufrida por Morante que le dejó dolorido.

