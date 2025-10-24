No son muchas las noticias que tenemos acerca de la cantaora Manolita Calpena, nacida en Ronda en la segunda mitad del siglo XIX y fallecida ... en la primera mitad del siglo XX en Barcelona, ciudad en la que pasó gran parte de su vida. La mayoría de los datos de esta cantaora se deben al aficionado cordobés residente en la ciudad condal Francisco Hidalgo Ramos, que los dio a conocer en el libro 'Como en pocos lugares'. Hidalgo sitúa a la cantaora rondeña en un café de gran significación flamenca, el Café de Sevilla, también llamado Concert Sevilla, que estaba situado en la calle del Marqués del Duero, del Paralelo barcelonés.

Allí estuvo trabajando un buen número de años Manolita Calpena, junto a la Mojigona, Nena Carmen, La Chipiona, La Macarena, su paisana Rosario de Ronda, el bailaor Canene y el guitarrista Cervera. Este café fue además refugio de intelectuales y artistas, entre los que destacamos a varios pintores catalanes que usaron el flamenco a veces como motivo pictórico. Entre ellos Ricardo Canals, pintor, dibujante y grabador, muy influenciado por Renoir; Joaqúín Biosca, pintor, Santiago Rusiñol, pintor, dramaturgo y escritor; Modesto Urgel, pintor y comediógrafo; Isidro Nonel y Monturiol, pintor y dibujante, y Ramón Casas, pintor, además aficionado a la guitarra.

La competencia en aquella época entre los distintos lugares de cante era bastante fuerte y esto hizo que el sr. Buxó, propietario de La Buena Sombra, intentara llevarse al guitarrista Cenarro y a la cantaora Manolita Calpena a que trabajasen en su local. La cantaora rondeña, a la que le iba muy bien el trabajo en el Café de Sevilla, declaró con tal motivo: «Sí, me frecen muchas cosas pero no se va una así como así del Paralelo para meterse en aquella 'esaborición' de cementerio de la calle Genaro».

Esta respuesta, aunque recogida por Hidalgo, la da el escritor Luis Cabañas Guevara en su libro 'Biografía del Parelelo', Barcelona, 1945, aunque con una grafía andaluza exagerada. También nos dice el mencionado escritor barcelonés que el pintor Ramón Casas se moría por ir al Café Sevilla para escuchar a la Nena Carmen, a La Chipiona, a Rosario de Ronda y a Manolita Calpena; pero sobre todo para escuchar a la cantaora rondeña en aquel modelo de soleá antigua que volvía loco a Isaac Albéniz y que decía: «Cuando paso por tu vera/ y me roza tu vestío/ hasta los huesos me tiemblan». Manolita Calpena parece ser que falleció en el primer tercio del siglo XX, como anteriormente indicamos.