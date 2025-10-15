La Malagueta acogerá este sábado el último festejo de la temporada en Málaga

La plaza de toros de La Malagueta acogerá este sábado, 18 de octubre, el último festejo de la temporada taurina en la provincia con la ... celebración del XIII Certamen Doctor Juan Pedro de Luna y donde impartirá una clase magistral el torero Finito de Córdoba.

En el festejo, a partir de las 18 horas y con entrada gratuita, se lidiarán cinco novillos de la ganadería de Macandro para Finito de Córdoba y los alumnos de escuelas taurinas Eduardo 'Chibanga', de Moita (Portugal); Jaime Padilla, (Málaga); Ian Bermejo (Castellón), y Pablo Torres (Valencia).

En ediciones anteriores de este certamen, organizado por la Escuela Taurina Provincial de Málaga con la colaboración de Lances de Futuro -empresa gestora de La Malagueta- han participado diestros como El Juli, Enrique Ponce, Urdiales, El Cid, Juan José Padilla y los malagueños Javier Conde, Maripaz Vega o Fernando Rey.

Presentación de la biografía de Paco Ceballos

Por otro lado, los aficionados tienen este jueves, 16 de octubre, otra cita taurina con la presentación de la biografía del torero malagueño Paco Ceballos que ha sido escrita por el reconocido aficionado José Luis Gálvez y que supone el segundo volumen de la Colección Maletilla. Una serie de publicaciones creada por la Diputación Provincial para recoger la biografía de los toreros malagueños ante el vacío documental sobre la tauromaquia en Málaga.

Gálvez ha realizado un trabajo de recopilación de fotografías, carteles y vivencias junto al propio Ceballos, un torero que tuvo un gran predicamento y gran cartel a finales de los años 60 y principios de los 70 del pasado siglo.

La presentación es este jueves a las 20 horas en el Centro Cultural La Malagueta con entrada libre y será presentado por el crítico taurino Juan Ortega. A los asistentes se les obsequiará con un ejemplar de una obra que viene a enriquecer la literatura taurina malagueña.