El malagueño que perdió 15 kilos para interpretar al expresidente José Mujica en la gran pantalla

Paco Griñán Málaga Miércoles, 14 de mayo 2025, 10:53 Comenta Compartir

El adiós al expresidente uruguayo José Muji,ca, fallecido este martes en Montevideo trae de vuelta la película que lo convirtió en un personaje de película. Se tituló 'La noche de 12 años' y llegó a las pantallas en 2018. El filme se centraba en la etapa del político como guerrillero y opositor tupamaro tras el golpe de Estado de 1973 en su país, que lo llevó a la cárcel, junto a sus compañeros Mauricio Rosencof y Eleuterio Fernández Huidobro. Un largo y penoso encierro como anunciaba el título del filme. El encargado de darle vida en la pantalla fue uno de los actores malagueños más reconocidos y premiados, Antonio de la Torre, que perdió 15 kilos para mostrar la desesperación y las condiciones inhumanas que sufrió el personaje. Uno de los papeles que han marcado la carrera del actor, como siempre recuerda.

Ampliar Fotograma de 'La noche de 12 años', en la que se observa la delgadez extrema de Antonio de la Torre, en el papel de José Mujica. SUR

Así lo expresaba el propio Antonio de la Torre a Diario SUR, cuando en 2018 afirmó que se «curró» su personaje no solo en el aspecto físico al tener que adelgazar esos 15 kilos, sino también para perfeccionar su acento uruguayo. No obstante, lo más difícil para el malagueño fue lo que no se ve. «Hay cosas que ayudan a meterte en situación, como es lo físico y el habla, pero en el fondo se actúa con el alma», aseguró entonces el protagonista, que considera que su gran reto fue expresar la soledad y la reclusión extrema al que la dictadura sometió al preso.

Desde su estreno en la Mostra de Venecia de 2018, la odisea de José Mujica en 'La noche de 12 años' tuvo un gran eco internacional, siendo incluso la elegida por Uruguay para competir al Oscar. Antonio de la Torre fue incluso candidato al Goya al mejor actor de reparto por este filme y, aunque no se lo llevó, ganó esa misma edición el premio de la Academia ya que competía también a actor protagonista por 'El reino', en el que daba vida a un personaje en las antípodas del que después fue presidente uruguayo: un político corrupto.

Coproducción entre España y Uruguay, 'La noche de 12 años' fue dirigida por Álvaro Brechner ('Mal día para pescar' y 'Mr. Kaplan'), que adaptó el libro 'Memorias del calabozo'. «Más que la historia de un encierro es el relato de tres hombres que estuvieron al borde de la locura. Incluso trabajamos algún tiempo con el título 'Los sonidos del silencio' porque fueron personas sometidas a un absoluto aislamiento», explicó entonces Antonio de la Torre, que estuvo acompañado en el reparto principal por el argentino Chino Darín y el uruguayo Alfonso Tort.

El malagueño se preparó a fondo para el reto de dar vida a un personaje con el carisma y la personalidad de Mujica, en la etapa más difícil de su vida. «Esta mal que yo lo diga, pero la verdad es que me curré mucho esta película y me esforcé en conocer a los tupamaros, su lucha y su contexto cultural y político para no quedarme en la superficie», reconoció a SUR De la Torre, que no olvida su entrevista con el propio expresidente uruguayo al que encarnó en su etapa de guerrillero contra la dictadura de su país.

«Pepe (Mujica) es muy consciente de que es una figura que todo el mundo va a escuchar, pero no le da mucha pelota al tema de su sufrimiento», relataba el actor. «Me decía: '¿Qué voy a sentir muchacho?'», recordaba De la Torre, que en la resistencia del político a los detalles de su sufrimiento dio con la clave del personaje. «Llegué a la conclusión de que era un hombre tan estoico que no se permitió ni se iba a permitir expresar demasiado el dolor que sentía», contó.

Cuando José Mujica vio el filme, envió un cariñoso mensaje de agradecimiento a Brechner y De la Torre «en nombre de los compañeros anónimos que se habían quedado en el camino». Pero también aseguró que no quería volver a ver la película «porque le removía, lo cual obviamente es un piropo para nosotros», comentó el actor malagueño.