Málaga a trazos: Invierno en el paraíso

Dicen los escandinavos que unas navidades sin nieve no son tales. En Málaga no solamente no tenemos nieve sino que, en nuestro afán por lograr una cierta idea de paraíso, nos hemos asegurado el verdor durante todo el año. Cipreses, pinos, braquiquitos y ficus de distintas especies mantienen sus ramas bien abrigadas hasta en los meses más fríos, sosteniendo con tenacidad la ficción de una primavera inacabable. Sólo los plátanos de sombra muestran una cobriza librea invernal, aunque ni siquiera ellos alcanzan la desnudez completa de sus troncos. Por eso, a veces se echa de menos una mayor correlación entre el aspecto de nuestras arboledas y el paso de las estaciones, perceptible únicamente en lugares puntuales de la ciudad, tales como el Instituto de Estudios Portuarios de la Avenida de Manuel Agustín Heredia.

Luis Ruiz Padrón