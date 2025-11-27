José María Garzón se presentará al concurso para gestionar La Malagueta

Lances de Futuro, encabezada por José María Garzón, se presentará al nuevo concurso convocado por la Diputación de Málaga para la gestión de la plaza ... de toros de La Malagueta durante los próximos cinco años, según ha confirmado el empresario sevillano en declaraciones a este periódico justo cuando se acaba de publicar el modificado pliego y han comenzado los plazos para que los aspirante presenten su ofertas para concurrir al proceso.

«El proyecto de Lances de Futuro para Málaga aún no ha concluido», ha afirmado Garzón para justificar su decisión y ha añadido que su empresa apostará «fuerte» en la oferta que presentará al concurso para intentar seguir al frente de La Malagueta. Lances de Futuro asumió la gestión del coso del Paseo de Reding en junio de 2022 y su concesión concluirá a principios de ese mismo mes en 2026 por lo que será la encargada de organizar la Corrida Picassiana en Semana Santa.

Con este anuncio, José María Garzón despeja la incógnita sobre si optaría o no al concurso de La Malagueta después de que el pasado sábado se conociera que será el nuevo empresario de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Una elección que supone que al menos hasta junio de 2026 estará al frente de las tres plazas de primera categoría que hay en Andalucía: la de la capital hispalense, la de Córdoba y la de Málaga.

Plazo hasta el 26 de diciembre

Asimismo, Garzón es el primer empresario que ha verbalizado públicamente que optará al concurso de Málaga una vez que ya se ha abierto el plazo para presentar ofertas y que concluirá el próximo 26 de diciembre, según aparece reflejado en la convocatoria publicada en el Plataforma del Sector Público.

Cabe recordar que la anterior convocatoria fue anulada después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación parcialmente el recurso presentado por Nautalia y declarara nula la cláusula donde se exigía a los licitantes que debían acreditar la gestión en los tres último años de al menos tres plazas de primera y de segunda categoría con un mínimo de quince corridas de toros o rejoneo en cada uno de esos años.

Tras la modificación de ese criterio de solvencia técnica lo que ahora exige el pliego es que el aspirante deberá acreditar que «ha gestionado en cada uno de los tres últimos años y en plazas de primera o segunda categoría un mínimo de quince corridas de toros o rejoneo en cada uno de esos años».

Una vez que se cumplan todos los plazos y requisitos establecidos en el procedimiento administrativo, la previsión de la Diputación es que, si no hay recursos de por medio que puedan dilatar los plazos, el nuevo empresario de La Malagueta se conozca a principios de febrero de 2026.