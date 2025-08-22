Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Emilio de Justo iniciando la faena al tercero de la tarde por bajo con una rodilla en tierra. pacurrón
Octava y última de abono

Emilio de Justo mantiene su idilio con Málaga y se lleva el mano a mano con Fortes

Toros. ·

El extremeño cuaja una actuación muy completa cortando tres orejas, mientras que Fortes logra un único trofeo que pudieron haber sido más de no haber fallado con los aceros

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:53

Emilio de Justo es un torero que ha caído de pie en Málaga. Desde que en 2023 debutó como matador de toros en La Malagueta ... cuenta sus actuaciones por triunfos. Si en los dos primeros años donde hizo el paseíllo salió a hombros por la puerta grande 'Manolo Segura', en su tercera actuación se llevó el mano a mano con el malagueño Fortes en el cartel con el que echó el cerrojo la feria taurina de la capital. Un abono que ha estado marcado por el mal juego de las reses. Una tónica que se repitió en el último festejo, donde en líneas generales a los animales les faltó casta y fuerza, pero es que además estaban muy justitos de presencia y dos de ellos, segundo y tercero, eran novillos. No fue el mejor debut de El Freixo –propiedad del diestro retirado El Juli, que siguió el festejo desde un burladero del callejón– en una plaza de primera con una corrida de toros que fue noble, pero sin transmisión.

