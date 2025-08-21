'Corremantas', toro del debut de El Freixo en una plaza de primera
Toros. ·La ganadería propiedad de El Juli se presenta en Málaga con un encierro completo que lidiarán mano a mano Emilio de Justo y Fortes
Málaga
Jueves, 21 de agosto 2025, 13:24
La ganadería de El Freixo, propiedad del diestro retirado El Juli, debutará este jueves en una plaza de primera categoría y lo hará en Málaga, ... donde se lidiará un encierro completo cuyo primer toro lleva por nombre 'Corremantas'.
La octava y última del abono malagueño es un mano a mano entre Emilio de Justo y el local Fortes, los triunfadores de las dos últimas ferias en La Malagueta. Como sobresaliente actuará Álvaro de la Calle.
ORDEN DE LIDIA
1.- 'Corremantas', número 49, castaño chorreado, 572 kilos, nacido el 10/20.
2.- 'Corremantas', número 12, castaño, 562 kilos, nacido el 11/20.
3.- 'Juguetón', número 60, negro mulato, 560 kilos, nacido el 10/20.
4.- 'Peleón', número 48, negro, 550 kilos, nacido el 09/20.
5.- 'Mocito', número 56, negro mulato, 578 kilos, nacido el 10/20.
6.- 'Laborioso', número 21, negro mulato, 582 kilos, nacido el 10/20.
Primer sobrero. 'Corremantas', número 37, castaño bragado, 567 kilos, nacido el 01/21.
Segundo sobrero. 'Trasnochador', número 11, negro mulato, 558 kilos, nacido el 12/20. Ganadería de Juan Manuel Criado.
El festejo, a partir de las 7 de la tarde y retransmitido por Canal Sur Televisión, estará presidido por Carlos Bueno, quien estará acompañado en el palco por Adolfo Ramo como asesor artístico y Antonio Moreno como asesor veterinario.
