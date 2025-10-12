Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un emocionado Morante muestra la coleta al público de Las Ventas. Efe

Adiós a un torero de época: Morante se retira

Toros. ·

El diestro sevillano se corta por sorpresa la coleta en Madrid tras lograr las dos orejas de su último toro y después de haber protagonizado una temporada descomunal

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Domingo, 12 de octubre 2025, 21:17

Comenta

En el día que España celebra su Fiesta Nacional, la tauromaquia ha dicho adiós a un torero de época y se ha quedado huérfana de ... una leyenda. Por sorpresa, Morante de la Puebla se ha retirado de los ruedos en la tarde de este domingo tras su actuación en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, donde ha cortado las dos orejas del que a la postre ha sido su último toro y que le han abierto la puerta grande del coso de la calle de Alcalá, donde salió a hombros en loor de multitudes.

