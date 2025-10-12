Adiós a un torero de época: Morante se retira

En el día que España celebra su Fiesta Nacional, la tauromaquia ha dicho adiós a un torero de época y se ha quedado huérfana de ... una leyenda. Por sorpresa, Morante de la Puebla se ha retirado de los ruedos en la tarde de este domingo tras su actuación en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, donde ha cortado las dos orejas del que a la postre ha sido su último toro y que le han abierto la puerta grande del coso de la calle de Alcalá, donde salió a hombros en loor de multitudes.

Después de dar la vuelta al ruedo con los trofeos de cuarto del festejo, Morante se ha dirigido en solitario al centro del albero y, visiblemente emocionado, se ha cortado la coleta mostrando posteriormente la castañeta al público que llenaba los tendidos. En esos momentos, el reloj de la plaza marcaba las 19.37 horas. Impactados por lo que estaban presenciando, los aficionados quedaron en un estado de shock antes de reaccionar con una atronadora ovación y gritos de 'torero, torero' al tiempo que las lágrimas afloraban en los ojos del diestro sevillano.

'Tripulante', marcado con el número 102, de 554 kilos, nacido en enero de 2021, de capa colorada y ojo de perdiz y con el hierro de Garcigrande son los datos del último toro de la trayectoria de Morante de la Puebla, quien brindó esa faena a Santiago Abascal. El toro le propinó una fuerte voltereta cuando lo recibía con el capote, lo que le hizo quedar inmóvil tendido en el albero. Aturdido fue llevado por sus compañeros a la barrera, donde recuperado volvió a la cara del burel para realizarle una gran faena de entrega y arte premiada con las dos orejas -hubo algunas protestas por los trofeos-. Un triunfo que le abría por segunda vez este año la puerta grande de Las Ventas tras la apoteósica salida el pasado junio en la Corrida de la Beneficencia.

Cuando a hombro de los capitalistas cruzó el dintel de la puerta más deseada por los toreros, José Antonio Morante Camacho (nacido en 1979 en la localidad sevillana de Puebla del Río) cerraba, a su vez, una trayectoria de más de tres décadas desde que en 1991 debutó como novillero sin caballos en Montellano (Sevilla), donde ha marcado una etapa del toreo.

Poderoso como el que más y tocado por eso que Rafael de Paula -que fue su apoderado y en cuya fuente taurina bebió- llama el 'soplo' para referirse a los toreros de arte, de pellizco, Morante ha sido un torero completísimo y que ha contribuido a suertes y estampas añejas como fruto de su interés en profundizar e indagar en la historia de la tauromaquia. A ello se une su compromiso firme y máximo con la fiesta nacional, siendo uno de los diestros que tiró del carro en los complicados momentos de la Covid-19, y en la defensa de la misma ante los ataques de determinados sectores políticos y sociales.

Por ello, el diestro sevillano se ha convertido en un ídolo de masas y ha ido marcando hitos como cortar un rabo en Sevilla en abril de 2023 o cuajar grandes actuaciones en plazas como Madrid, Bilbao o Pamplona, además de 'tirar' de las taquillas allí donde su nombre se anunciaba en los carteles.