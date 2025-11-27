Málaga entra en modo juego para la entrega de los Premios Iris Games

Málaga abre sus puertas a la industria del videojuego. Los Premios Iris Games han llegado a la ciudad para quedarse en lo que ha resultado ... ser una oda al arte de los videojuegos. Unos galardones marcados por la inclusión, innovación, música y cultura. Un encuentro intergeneracional en el que todos han tenido cabida, ya fueran disfrazados de su personaje favorito o ataviados con ropa de calle.

Entre vítores y aplausos el plato fuerte de la noche de este jueves se lo ha llevado el juego 'American Arcadia', que recibía el laureado premio a Mejor Videojuego del Año '. Este videojuego desarrollado por el estudio madrileño Out of the Blue, cuenta la historia de un hombre llamado Trevor Hills que para escapar de la ciudad retrofuturista en la que está atrapado tendrá que explorar y resolver rompecabezas hasta conseguir su objetivo. Y por si fuera poco, el juego también se ha llevado el premio al Mejor Juego Narrativo

Luján Argüelles y Jorge Yorya condujeron el certamen derrochando química y ejerciendo de contraparte, al según ellos, representar dos mundos con enormes similitudes, la televisión y los videojuegos. El pistoletazo a la entrega de premios tuvo lugar con el Mejor Juego de PC/Consolas, que recayó en Toy Tactics Empire. Oppidum ha sido reconocido como Mejor Videojuego Accesible, mientras que la terrorífica experiencia de OVRDARK: A Do Not Open story se ha convertido en el ganador de Mejor Videojuego Tech–XR.

Pero si hay un fenómeno que ha revolucionado la industria de los videojuegos, son precisamente los teléfonos móviles. El 65% de las personas que juegan a videojuegos lo hacen a través de este medio. El galardonado en la categoría ha sido Blasphemous Mobile. Uno de los géneros más aclamados por la audiencia, la categoría de Mejor Juego Indie, fue conquistada por Ereban Shadow Legacy, mientras que el reconocimiento internacional recayó en Preserve, desarrollado por el estudio eslovaco Bitmap Galaxy. Con sus adorables personajes corriendo a toda velocidad, Kemino Héroes se proclamó como el Mejor Juego de Andalucía.

Entre galardón y galardón también ha habido lugar para las sorpresas, como la actuación en directo del grupo OBK, que entre llamas y neones entonaba su archiconocido himno «Historias de amor». El vocalista, Jordi Sánchez, aprovechó además la ocasión para proclamar a la audiencia cuáles son sus raíces.«Soy de Málaga, aunque hay mucha gente que aún no lo sabe», afirmó el cantante.

La gala ha dado también la oportunidad al público de recordar algunos clásicos de la era de los 8 bits, como uno de los primeros videojuegos que dejaron huella en el territorio español, 'La Pulga', u otros inolvidables como 'Sir Fred' o la 'Abadía del crimen', un éxito de 1987 basado en 'El nombre de la rosa' de Umberto Eco. Éxitos que parecen, sin duda, atemporales al ver la expectación generada en las demos expuestas en la zona de recepción del evento. Aquí los jugadores han podido probar tanto los retro como todos aquellos títulos que contaban con una nominación.

En su primera edición, los Premios Iris Games han recibido más de 240 videojuegos inscritos de 33 provincias de España. La dimensión internacional de la industria también se ha hecho eco en los premios, con la presencia de 24 videojuegos procedentes de hasta 16 países distintos. El evento, organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual y el Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con la Junta de Andalucía y FYCMA, busca reconocer e impulsar el trabajo de estudios emergentes en diferentes categorías.

Los Iris Games comienzan así una hendidura que no es ni mucho menos nueva. Los Indie Games fueron su «predecesor espiritual» y también nacieron en la ciudad de Málaga. Tras 6 exitosas ediciones, dieron paso a unos Iris Games que pretenden situarse a la altura de los premios BAFTA, y en palabras del propio alcalde Francisco de la Torre «estarán ligados a Málaga y a los malagueños mucho tiempo».