Zelda y su padre Robin Williams, poco antes del suicidio del actor. Reuters

El mal gusto de resucitar a Robin Williams

La hija del entrañable actor, Zelda Williams, pide que dejen de enviarle vídeos de su padre generados con inteligencia artificial, una «basura horrible de Tik Tok»

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:21

Desde un pequeño un Robin Williams, con gafas y mandíbula adulta sentado en un sillón hasta «mensajes inspiradores» del actor mirando a cámara con alguna ... rigidez en el rostro. Son vídeos cortos que pululan en internet, generados con inteligencia artificial (IA). Esa presencia es constante, y recién horneada, a pesar de que el gran intérprete, que encarnó personajes memorables desde el extraterrestre Mork hasta el profesor del 'Club de los poetas muertos', se suicidó hace más de una década. La usurpación de la identidad de alguien real, aunque fallecido, es un tema ético por resolver en la era de la tecnología fácil y avanzada, pero deja huella en sus seres queridos.

