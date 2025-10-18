Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La escritora Mar Gómez Glez, en Madrid Virginia Carrasco
'Sangre' de mar Gómez Glez

'Sangre', una historia cultural: transfusiones, regla, altruismo y vampiros

Mar Gómez Glez presenta 'Sangre', un ensayo que fluye entre la historia y la experiencia

Carlos G. Fernández

Carlos G. Fernández

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:27

Comenta

George Washington, además de padre fundador, fue un formidable derramador de sangre. Los nativos iroqueses le apodaron 'conotocaurius' —destructor de ciudades— y él mismo se ... lo apropió para firmar algunas cartas. Su muerte fue un horror que empezó con un resfriado, agravado hasta el infinito por una de sus aficiones: las sangrías. A lo largo de las horas le hicieron al menos cuatro, una de ellas, ni siquiera la última, directamente en la garganta. Mar Gómez Glez (Madrid, 1977) le pregunta retóricamente al contar su historia: «¿Qué ganas viendo ese líquido abandonarte? ¿Acaso quieres hacerte a la idea de que ha sido una batalla y no un catarro lo que te ha doblegado?»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

