Reverdy: «En cuarenta años no nos acordaremos de Thatcher, pero sí de Shakespeare» El escritor Thomas B. Reverdy, ayer, en calle Beatas. / Migue Fernández El autor francés presenta en Málaga 'El invierno del descontento', la novela ganadora del premio Interallié que retrata la llegada al poder de la Dama de Hierro FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Viernes, 12 abril 2019, 00:50

Tiene un aire a rockero, aunque no trae la guitarra ni el bajo, sino una novela bajo el brazo. No obstante, las apariencias no engañan con Thomas B. Riverdy, ya que para ambientarse en el final de los setenta en el que se ambienta su nueva novela se ponía cada mañana las canciones de David Bowie, Sex Pistols, The Cure, Pink Floyd, The Jam, Joy Division, Marianne Faithfull o The Clash. Y el viaje musical no le ha salido mal ya que 'El invierno del descontento' ganó el Premio Interallié 2018 de la Prensa Francesa y fue finalista del Goncourt con la historia de una joven que asiste en primera persona al cambio social que supuso la llegada al poder de una emergente Margaret Thatcher. El autor rescata precisamente como uno de los personajes de su novela a la Dama de Hierro que viene a ser como la cruz de la protagonista que participa en un montaje shakesperiano de 'Ricardo III'. «Lo que legitima a esta joven es su arte, aunque tenga en frente a la presidenta», señala el autor que añade que «dentro de cuarenta años no nos acordaremos de Thatcher, pero sí de Shakespeare porque el arte siempre sobrevive».

Huelgas, manifestaciones y contestación social son el trasfondo de 'El invierno del descontento' que fue como se conoció en Gran Bretaña aquel 1979 en el que el mundo cambió sin saberlo. «El ascenso de Margaret Thatcher al poder fue un cambio de paradigma y ese ambiente es lo que me interesaba explorar», relata Thomas B. Riverdy, que esta semana ha pasado por la Alianza Francesa de Málaga para hablar de la publicación en español de esta novela que repasa un momento histórico en el que el ultraliberalismo comenzó a imponer sus tesis en la política y la globalización se apoderó de la economía.

En ese ambiente de conflictividad y de desmoronamiento del estado del bienestar, la joven Candice pedalea por Londres como mensajera –precedente de esos repartidores de comida con escaso sueldo y muchas horas al manillar que han proliferado hoy día– para pagarse sus clases de teatro. «Ella representa la resistencia de la juventud a los mensajes de la política», explica Reverdy, que sitúa a su personaje al frente de la representación de una versión femenina de 'Ricardo III'. Una mirada de mujer que incluso le gusta a una Thatcher que asiste al teatro donde se ensaya la obra para recibir clases de dicción y mejorar su oratoria y su imagen pública.

«Antes de ser la Dama de Hierro fue un personaje divertido y moderno, aunque conociendo su legado y sus recortes es difícil ser neutro», señala el autor francés que también vincula a la mandataria y ese momento político con el propio discurso de 'Ricardo III' y el «ascenso al poder desmedido».

«Reivindicación alegre»

Reverdy asegura que en esos momentos vivimos el final del ciclo que comenzó con la política «ultraliberalista de Margaret Thatcher» y cuya última expresión es el 'Brexit' o la política de Trump, que no duda en comparar con un «bufón» shakesperiano. Por ello, llegados a este momento aboga por «repensar la situación» y virar hacia la «búsqueda de la dignidad humana».

En su inmersión en el final de los 70, el escritor francés se ha servido de una banda sonora de grupos de la época que tienen además presencia en la novela al nombrar cada capítulo con una canción y un intérprete. Unas notas y ritmos que sirven además para reflejar la «reivindicación alegre» de esta época del descontento. «La música no solo te transporta a aquella Inglaterra de la cultura pop y la 'working class', sino que también aporta legitimidad para revelarte contra lo que estaba pasando», concluye el escritor con alma –y pinta– de rockero.