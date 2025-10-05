Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
SUR

Remedios Zafra

«No llegamos a casa para descansar sino para seguir preocupados por el trabajo»

La filósofa, autora de 'El entusiasmo', descorcha el ciclo 'Filosofía ambulante' este martes en el Centro Cultural La Malagueta

Alberto Gómez

Alberto Gómez

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:13

Comenta

Se acerca el fin de semana, la entrevista está por hacer y la paradoja asoma: ¿no sería perverso dedicar parte del descanso a editar una ... charla sobre cómo el trabajo ha pasado de ser una forma de sustento a convertirse en un eje opresivo sobre el que gira nuestra vida, contaminando la intimidad y hasta la salud? Pero Remedios Zafra (Córdoba, 1973) responde a tiempo, también tras una semana «dura» y «de cierto cansancio». Autora de ensayos tan aplaudidos como 'El entusiasmo', 'El bucle invisible' y 'El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática', este martes descorchará el ciclo 'Filosofía ambulante', coordinado por la gestora cultural Cristina Consuegra. La cita tendrá lugar en el Centro Cultural La Malagueta a las 19 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  2. 2 Calor de agosto, noches tropicales y posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga
  3. 3 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años
  4. 4

    Miguel Herrán, el malagueño que triunfa en Instagram y en el cine: «Tengo claro quién soy»
  5. 5

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  6. 6 Cuidado con el mensaje de tu banco sobre una supuesta transferencia: alertan de una nueva estafa
  7. 7 El aviso de la OMS sobre la vacunación frente a la gripe aviar
  8. 8 Más de cuatro mil personas exigen en Málaga «paz y justicia» para Palestina y la liberación de los activistas de la flotilla
  9. 9 Evacuado al hospital tras una colisión entre dos vehículos en la A-7 a la altura de Estepona
  10. 10

    El hermano de un activista malagueño encarcelado en Israel: «Dicen que no han sufrido abusos físicos, pero sí privaciones de sueño y humillaciones»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «No llegamos a casa para descansar sino para seguir preocupados por el trabajo»

«No llegamos a casa para descansar sino para seguir preocupados por el trabajo»