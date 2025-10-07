Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La escritora y periodista Nativel Preciado, junto al codirector del Aula de Cultura de SUR, Alberto Gómez, este martes durante el encuentro.

La escritora y periodista Nativel Preciado, junto al codirector del Aula de Cultura de SUR, Alberto Gómez, este martes durante el encuentro. Salvador Salas
Aula de Cultura SUR

Nativel Preciado: «Los que mueven el mundo no son gente como Trump»

La escritora y periodista presentó su nueva novela en el Aula de Cultura con reflexiones sobre su vida personal y profesional y la polarización política actual

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Martes, 7 de octubre 2025, 21:31

Comenta

«Vengo tan eufórica», señaló en varias ocasiones durante el encuentro de este martes en el Salón de Actos de Unicaja de la plaza de ... la Marina. Pero es que, por naturaleza y tal y como se define, Nativel Preciado es una persona optimista ante la vida. La escritora y periodista dejó huella con una visita al Aula de Cultura de SUR para presentar su nueva novela 'El pan de mis hijos' (Espasa), en la que se lee entre líneas la faceta más realista de la autora. Catalogada por ella misma como la más personal e íntima que ha escrito, la presentación en Málaga se convirtió en una excusa perfecta para que se debatiera sobre la importancia de la familia y la amistad y se reflexionara de cosas tan extremas como la pérdida de seres queridos o la polarización política actual y la influencia de las redes sociales.

