Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El autor logroñés Andrés Pascual posa con su libro 'El poder del entusiasmo' LR
Andrés Pascual | Escritor

«Si miras al mundo con una mentalidad entusiasta ves oportunidades»

El escritor acaba de publicar 'El poder del entusiasmo' (Espasa), un método práctico para aprender a generar la energía del éxito

Estíbaliz Espinosa

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:11

Comenta

«Si decides ser una de esas personas que todos quieren tener cerca por la buena energía que desprenden, ¡toca entrenar!». La propuesta procede de ... Andrés Pascual y el método de entrenamiento nos lo brinda en 'El poder del entusiasmo', el libro que acaba de publicar en Espasa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  3. 3 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  4. 4

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»
  5. 5 Arden dos coches en Málaga y provocan grandes humaredas: uno junto a los juzgados y otro en el Limonar
  6. 6 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  7. 7 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  8. 8

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga
  9. 9 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  10. 10 Juzgan (por segunda vez) a los dos acusados del atropello mortal a un joven tras una pelea en Benalmádena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Si miras al mundo con una mentalidad entusiasta ves oportunidades»

«Si miras al mundo con una mentalidad entusiasta ves oportunidades»