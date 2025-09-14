Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Retrato de María Manuela Kirkpatrick, propiedad de la Casa de Alba, que ahora se expone en el Centro Cultural Fundación Unicaja. Migue Fernández

Un libro rescata a la malagueña que inspiró el mito de 'Carmen' y fue suegra de Napoléon III

'Os escribo a todas' recrea la voz de María Manuela Kirkpatrick, una mujer ilustrada, madre de la duquesa de Alba María Francisca y de la emperatriz Eugenia

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:19

Cuando Soledad Maura escuchó por primera vez el nombre y la historia de María Manuela Kirkpatrick le pareció un personaje inventado. Ella, investigadora, autora de ... biografías y catedrática de literatura española y comparada en el Williams College de Massachusetts, nunca había oído hablar de esa mujer. Y cuando buscó información, tampoco encontró demasiado. Así que decidió escribirla, dar voz a esa malagueña cosmopolita e ilustrada que llegó a ser madre de la duquesa de Alba por la boda de su hija Paca y suegra del emperador Napoleón III por el matrimonio de su pequeña Eugenia. Pero María Manuela Kirkpatrick (Málaga, 1794- Madrid, 1879) era mucho más: gran anfitriona de reuniones sociales, amante de la cultura y con un don de gentes y una gracia natural para contar historias que inspiraron el mito de 'Carmen' de Prosper Mérimée. Su retrato preside ahora una de las salas de la exposición sobre la Casa de Alba que acoge el Centro Cultural Fundación Unicaja, en la plaza del Obispo.

