Laurent Mauvignier. Afp

Laurent Mauvignier gana el Goncourt con 'La Casa vacía', una novela que homenajea la literatura decimonónica

El libro galardonado con el premio más prestigioso de la literatura francesa es una reinvención de la historia familiar del autor en cuatro generaciones, desde 1880 hasta 1950

Enric Bonet

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:26

La última obra de Emmanuel Carrère ('Kholkoze') se ha quedado sin el premio Goncourt. A pesar de que era el nombre más conocido de los ... cuatro finalistas este año en el galardón más prestigioso de la literatura francesa, el autor de 'El adversario' o 'Limonov' sigue sin obtener esta recompensa a su consagrada trayectoria. El ganador finalmente este martes del Goncourt ha sido Laurent Mauvignier, premiado por 'La Maison vide' (La Casa vacía). Era una de las novelas con una mejor acogida por la crítica gala en esta rentrée y no resulta una sorpresa que haya ganado en una votación ajustada, en la que quedó segunda la belga Caroline Lamarche con 'Le Bel Obscur'.

