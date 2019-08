The Kitchen: Las reinas del crimen Portada del primer número publicado en EE UU. / DC Comics Tres amas de casa se convierten en la década de 1970 en las principales mafiosas de un barrio de Nueva York JON SEDANO Málaga Jueves, 1 agosto 2019, 23:53

La cocina es el lugar del que muchos de los personajes que aparecen en este cómic no querrían que salieran sus tres protagonistas. Pero en realidad, 'The Kitchen' no es más que una alusión a La Cocina del Infierno, un barrio marginal de Nueva York que en los últimos años ha dejado de serlo tanto. Pero en la década de 1970 estaba plagado de bandas de mafiosos que campaban a sus anchas o se enfrentaban entre sí. Eso sí, todos ellos hombres, porque la delincuencia a gran escala no es cosa de mujeres, ¿o sí?

Kath, Raven y Angie sos tres mujeres irlandesas que han crecido en ese barrio. Que han visto cómo sus padres o hermanos se manchaban las manos de sangre extorsionando o luchando con judíos e italianos. Ellas habían aceptado el rol que se les había impuesto: ser amas de casa y mujeres florero para sus maridos, que las trataban como meros objetos. Pero cuando sus respectivos esposos son detenidos y enviados a la cárcel, se dan cuenta de que no tienen apenas recursos y solo hay una solución: continuar recolectando el dinero de sus cónyuges para cuando estos salgan de prisión.

Pero en un mundo y época abiertamente machistas, que una mujer vaya a pedir un pago a cambio de protección no es bien recibido por la mayoría. Hasta el punto de que si quieren prosperar, ellas mismas se tendrán que manchar las manos, convirtiéndose así en las reinas del crimen. Título que lleva la adaptación a cine que se estrena este mes, donde las protagonistas lucen el rostro de Melissa McCarthy, Elisabeth Moss y Tiffany Haddish.

Como era de esperar, esa «idílica» vida que han logrado levantar se trunca cuando empiezan a aparecer personajes olvidados y nuevos enemigos en escena. Porque seamos honestos, tener que levantarse pronto para llevar al niño al colegio y a continuación pasarse por un cajero para asaltarlo o extorsionar una tienda y llegar a tiempo para recoger al pequeño a la salida, no son actividades muy compatibles…

El cómic 'The Kitchen', que ECC Ediciones publica de forma completa en un único volumen, es una novela gráfica de género negro que profundiza en esas situaciones. Que muestra cómo tres mujeres logran hacerse un hueco, y destacar, en un mundo de hombres. Y que pese a todo pronóstico, son capaces de sacar adelante aquello que se proponen. Hasta que se tuerce.

Una historia fresca y diferente, escrita por Ollie Masters y dibujada de forma realista por Ming Doyle para el sello Vertigo de DC Comics.

LAS RECOMENDACIONES Superpoderes, de Jack Kirby

Pocos nombres hay dentro de la industria del cómic que hayan estado detrás de tantas creaciones magistrales. Stan Lee, el conocido «padre» de Marvel, puede competir de tú a tú con Jack Kirby, la mano detrás de héroes como los X-Men, los Vengadores o los 4 Fantásticos entre otros. Pero el dibujante no solo estuvo en la Casa de las Ideas, sino que también trabajó durante unos años de forma intensa en DC Comics. Allí creó el Cuarto Mundo, una mitología propia a la que dio un cierre magistral enfrentándola a héroes clásicos de la editorial, que se recopilada ahora bajo este volumen.

Ciencia Oscura vol.1 (Edición de lujo)

Con series como 'Black Mirror' o 'Love, Death & Robots' logrando éxitos de audiencia, no es de extrañar que la ciencia ficción sea también uno de los temas más reclamados en el cómic. En 'Ciencia Oscura', su autor, Rick Remender, nos invita a conocer, mediante una estructura clásica de cómic de aventuras, un mundo que pondrá en tela de juicio nuestro raciocinio. El científico Grant McKay ha logrado crear el Pilar, un artefacto que permite viajar al multiverso. Pero un sabotaje los llevará a él y a su familia a dichos mundos, donde deberán luchar por sobrevivir ante las más oscuras criaturas que no dudarán en arrebatarles la vida.

Superman: Action Comics vol.1: Sendero de perdición

La Tierra que conocíamos ya no existe, pero algunos personajes como Superman, Lois y el hijo de ambos, Jon, lograron huir y viajar a una versión más extraña de su planeta. Allí, Clark mantuvo sus poderes en secreto hasta que vio cómo Lex Luthor portaba su símbolo y se erigía como el nuevo Hombre de Acero. Enemigos acérrimos en otro mundo, deberán unir fuerzas para enfrentarse al único ser que logró «matar» a Superman. Un cómic escrito por Dan Jurgens, quien estuvo detrás de la mencionada etapa del kryptoniano, que sirve como pilar para conocer la nueva etapa del personaje.

Décadas. Marvel en los años 70

Panini lleva unos meses editando una serie de cómics que recopilan los ochenta años de Marvel a través de los grandes hitos que se dieron en cada década. En esta ocasión le toca el turno a los años setenta, donde monstruos como Frankenstein, Drácula, Ghostrider u Hombre-Cosa hicieron sus primeras apariciones. Un tomo clásico, cuyo valor nostálgico es lo que lo hace interesante, ya que sus más de 200 páginas se dedican a recopilar los primeros relatos de estos personajes, eso sí, algunos de ellos en color. Una buena oportunidad para aquellos que no han podido hacerse con las colecciones individuales de la línea Marvel Limited Edition.

Diferente. 140 artistas. Una única historia

La unión de varios artistas dentro de un mismo cómic no es nada novedoso. Pero que se haga para contar una única historia, aportando cada uno su estilo y visión en cada página convierte esta obra en algo único. Más aún si cabe si entendemos que los beneficios serán destinados a la organización benéfica Dibujos por sonrisas. La historia nos lleva a conocer a Jana, una chica que un día se levanta y se da cuenta de que todo va cambiando de aspecto a su alrededor. Esa extraña enfermedad pronto será entendida como un don. Y así, 140 artistas de primer nivel hacen historia en España.