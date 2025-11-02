Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Entrada de la sede central de la CIA en Virginia. Reuters

La encrucijada de la CIA en el siglo XXI

El escritor Tim Weiner analiza en el libro 'La misión' los retos de la temida institución, que se enfrenta a un futuro incierto con Trump

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:26

Comenta

Probablemente no hay una institución en el mundo más temida que la Central Intelligence Agency de los Estados Unidos. Evocar el nombre de la CIA ... generaba temblores en los líderes de todo el mundo, desde Suramérica hasta Asia, y la leyenda decía que algunos dictadores tenían debajo de su almohada un micrófono puesto por los americanos. La CIA nació después de la Segunda Guerra Mundial como un servicio de espionaje que evitara otro Pearl Harbour, pero aquella primera misión se transformó en los años siguientes en algo muy diferente. Y ahora, con Donald Trump en la presidencia del país más poderoso del mundo, la CIA afronta una nueva encrucijada. El periodista del New York Times y escritor Tim Weiner, uno de los grandes expertos en esta organización, acaba de publicar en España 'La misión', un libro que analiza el papel de la CIA en el siglo XXI.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

