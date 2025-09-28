Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La santa Edith Stein. Reuters

Edith Stein, una vida excepcional

La profesora Irene Chikiar Bauer recupera en una biografía la figura de esta filósofa judía que se convirtió al catolicismo y fue canonizada por Juan Pablo II

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:01

La vida de Edith Stein es un compendio de la convulsa primera mitad del siglo XX. Nacida en el seno de una familia judía, perteneció ... a la primera generación de mujeres alemanas que pudieron entrar en la universidad. Intelectual y feminista, destacó en la filosofía y fue alumna de Edmund Husserl, el padre de la Fenomenología. Pero se acercó al cristianismo, se convirtió al catolicismo e ingresó en la orden carmelita como Teresa Benedicta de la Cruz, tomando el nombre de su admirada Santa Teresa de Jesús. Haber renunciado a la religión judía, sin embargo, no la salvó de la muerte durante el Tercer Reich. Fue detenida por la Gestapo y murió en Auschwitz en 1942. Más de medio siglo después, en 1998, fue canonizada por Juan Pablo II. La profesora argentina Irene Chikiar Bauer recupera ahora su vida en la biografía 'Edith Stein. Judía. Filósofa. Santa', publicada por Taurus.

