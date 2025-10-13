Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El periodista Doménico Chiappe Virginia Carrasco

Doménico Chiappe: «Vergüenza y culpa son sentimientos que comparten casi todas las víctimas»

El periodista Doménico Chiappe publica un libro con más de cincuenta entrevistas a lo largo de siete años: un completo panorama de violencias

Carlos G. Fernández

Carlos G. Fernández

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:07

Comenta

El periodista de investigación Doménico Chiappe (Lima, 1970) sale a perseguir historias todos los días, y muchas de ellas tienen una relación directa con el ... contenido de su nuevo libro. En 'Violencias. Voces de la violencia en España' (editorial Pepitas de Calabaza) más de cincuenta víctimas relatan sus casos dando lugar a una panorámica dura pero necesaria. Hay casos de violencia física al borde de la muerte, pero también otros de violencia laboral, digital, obstétrica, económica, xenófoba o institucional que Chiappe quiere poner sobre la mesa.

