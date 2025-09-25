Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ignacio Martínez de Pisón, José María García Urbano, Antonio Pedraza y Guillermo Busutil. SUR

El argentino Ariel Magnus gana el IV Premio de Novela Ciudad de Estepona con 'Mentir la verdad'

El jurado, presidido por el escritor Ignacio Martínez de Pisón, subraya la calidad de una ficción autobiográfica que conecta pasado y presente a través de la problemática de la intoxicación informativa

SUR

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:28

La obra 'Mentir la verdad', del escritor argentino Ariel Magnus, ha resultado galardonada del IV Premio de Novela Ciudad de Estepona, certamen convocado conjuntamente por ... la Fundación Manuel Alcántara y el Ayuntamiento de Estepona, en colaboración con la Editorial Pre-Textos. El premio, dotado con 25.000 euros, tiene como objetivo estimular la creación literaria y reconocer el talento de escritores en lengua española.

