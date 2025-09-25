El argentino Ariel Magnus gana el IV Premio de Novela Ciudad de Estepona con 'Mentir la verdad'

La obra 'Mentir la verdad', del escritor argentino Ariel Magnus, ha resultado galardonada del IV Premio de Novela Ciudad de Estepona, certamen convocado conjuntamente por ... la Fundación Manuel Alcántara y el Ayuntamiento de Estepona, en colaboración con la Editorial Pre-Textos. El premio, dotado con 25.000 euros, tiene como objetivo estimular la creación literaria y reconocer el talento de escritores en lengua española.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha destacado la importancia de esta iniciativa cultural, «que refuerza el vínculo de la ciudad con las letras y que supone un valioso estímulo y reconocimiento para los creadores». El regidor ha mencionado la apuesta que el Ayuntamiento viene realizando por impulsar propuestas culturales, «con el objetivo de promover una ciudad más humana y con mayor calidad de vida». Para ello, se han creado importantes premios literarios, se ha diseñado un programa de actividades durante todo el año y se ha dotado a la ciudad de nuevos equipamientos públicos culturales, como la Biblioteca de Culturas Contemporáneas, que ocupa ocho plantas del Centro Cultural Mirador del Carmen.

García Urbano ha reiterado su agradecimiento a la Fundación Manuel Alcántara, al reconocido jurado y a los responsables de este proyecto «por su colaboración y entrega para situar al Premio de Novela 'Ciudad de Estepona' a la vanguardia de los certámenes literarios más destacados del país».

«Este será su salto al mercado español y europeo. Trabaja una literatura entre realidad y ficción, con metaliteratura, prosa fluida y rigor histórico»

El presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza, ha resaltado el vínculo especial de Manuel Alcántara con Estepona, y ha hablado de la transformación de la ciudad en los últimos años. Además, ha recordado que la iniciativa del Premio de Novela partió del propio alcalde y que ha convertido a Estepona en un referente cultural abierto a la poesía, la novela y el arte.

Por su parte, Guillermo Busutil, director de actividades de la Fundación Manuel Alcántara, ha subrayado la elevada participación de esta edición del Premio de Novela Ciudad de Estepona y ha agradecido «el intenso trabajo del prejurado». Además, ha destacado que Ariel Magnus es un escritor «muy publicado», finalista del Premio Biblioteca Breve en 2020, con novelas de temáticas contundentes. «Este será su salto al mercado español y europeo. Trabaja una literatura entre realidad y ficción, con metaliteratura, prosa fluida y rigor histórico».

800 obras presentadas

El jurado, compuesto por reconocidos miembros de la comunidad literaria y periodística española, se reunió el pasado 5 de septiembre para deliberar sobre las novelas finalistas, tras evaluar las cerca de 800 obras presentadas. Presidido por Ignacio Martínez de Pisón y formado por los novelistas Laura Ferrero y David Uclés; Rafael Arias, responsable de la librería Letras Corsarias; Silvia Pratdesaba, editora de Pre-Textos; y Guillermo Busutil, responsable de actividades de la Fundación Manuel Alcántara, decidió por mayoría conceder el galardón a 'Mentir la verdad'.

En su fallo destacaron «la calidad literaria de una ficción autobiográfica sobre el trasfondo de la historia de los nazis establecidos en Argentina, en un juego literario con resonancias borgianas y de la novela picaresca, que conecta directamente con la realidad actual a través del tema de las noticias fake y la intoxicación informativa».

Ignacio Martínez de Pisón, presidente del jurado, ha indicado el alto nivel de las novelas finalistas de esta edición, señalando que todas tenían calidad suficiente para ser publicadas. En referencia al ganador, ha manifestado que Ariel Magnus mezcla hechos reales con ficción, «lo cuenta todo con tal verosimilitud que el lector duda de qué es real y qué inventado». «Tiene rigor documental y prosa entretenida, algo que se agradece como lector», ha concluido el escritor