Antonio Soler hace un guiño a Antonio Banderas en la reedición de 'El camino de los ingleses': «Él me metió en el embolado de la película»

«A Dávila lo vimos regresar al barrio la mañana de un día despejado de finales de mayo, cuando los jazmines de doña Úrsula empezaban ... a llenar la calle de un olor dulzón y los gatos que en otro tiempo había despellejado vivos Rafi Ayala maullaban con la desesperación del celo». Así, con ese aroma cotidiano y primaveral en la que late la amenaza soterrada y la crueldad arranca 'El camino de los ingleses', la historia de Miguelito y cía, que es la obra más influyente de Antonio Soler. Hacía dos décadas que no la leía y lo ha vuelto a hacer para la reedición del libro por Galaxia Gutenberg en este vigésimo aniversario (más uno) de la novela ganadora del premio Nadal 2004 que casi de inmediato fue adaptada al cine por Antonio Banderas. Y el autor malagueño se ha llevado varias sorpresas de esa lectura. Entre ellas, un texto en el que se sigue identificando pese al tiempo transcurrido, por lo que apenas lo ha retocado.

Ampliar Antonio Soler ha reditado 'El camino de los ingleses' sin apenas cambios. Migue Fernández

Si en la reedición de 'El nombre que ahora digo' (2020), Soler cambió el arranque y revisó en profundidad este relato ambientado en la guerra civil, en 'El camino de los ingleses' le ha pasado lo «contrario». «No he corregido nada sustancial, un adjetivo o una coma, pero el texto me sigue pareciendo vivo y le he dado el visto bueno», confiesa el escritor malagueño, que este jueves 16 de octubre presenta la reedición en el Centro Andaluz de las Letras (CAL, 19,30 horas), junto al también escritor Miguel Ángel Oeste y el músico Antonio Meliveo. Un volumen que tuvo larga vida con la adaptación cinematográfica de su tocayo Antonio Banderas que, de vuelta, es el protagonista de los pocos cambios de las galeradas de esta actualización.

Presentación: Jueves 16 de octubre, a las 1930 horas, en el Centro Andaluz de las Letras (CAL) de Málaga, con la presencia del autor, el escritor Miguel Ángel Oeste y el músico Antonio Meliveo

«He metido dos guiños a la adaptación cinematográfica», adelanta Soler, que ha convertido al director de la versión en gran pantalla en personaje fugaz. «He añadido un chico joven que quiere ser actor, un tal Domínguez Bandera, que le dice a su amigo Meliveo que anda tras una chica, que por ahí no va a ningún lado», descubre el escritor malagueño que también ha le ha dado un apellido a la amiga imaginaria de la protagonista Luli, Marta, para rebautizarla como Marta Nieto, una de las actrices de esa nueva generación de intérpretes que se dio a conocer en la película surgida del libro, junto a Raúl Arévalo, Mario Casas, Fran Perea y Alberto Amarilla, que fue nominado al Goya como actor revelación por este trabajo, al igual que Antonio Soler, en el apartado de guion adaptado. Toda una machada si se tiene en cuenta que fueron las dos únicas candidaturas del filme que, por su fecha de estreno, llegó tarde a las votaciones de los académicos.

Esos caminos de ida y vuelta entre la novela y el filme continúan así dos décadas después. Una aventura en la que se metió de lleno casi sin darse cuenta por culpa del «seductor» Antonio Banderas, pese a que un amigo escritor le advirtió del peligro. «Me acuerdo que Juan Marsé me dijo: 'Ten mucho cuidado con los peliculeros que te roban mucho tiempo'. Y así fue, casi un año dedicado a la película», rememora Soler que no solo firmó el guion, sino que participó en los casting, iba casi a diario al rodaje, acudía a la sala de montaje para ver lo filmado cada jornada y hasta hizo de extra dando vida a un preso en un escena que finalmente se quedó entre los descartes de la edición final.

«Orgullo de Málaga»

«Viéndolo con perspectiva, la adaptación se produjo de forma vertiginosa, ya que la novela se publicó en febrero de 2004 y en enero de 2005 ya estaba escrito el guion. Banderas la leyó, llegamos a un acuerdo rápido y me metió en el embolado de la película», confiesa el escritor, que recuerda que fue Antonio Meliveo quien le recomendó la novela al actor, director y productor malagueño: «Se reconoció en esos chicos y dijo 'esta es nuestra historia' y por ahí me convenció para que escribiera el guion». Y ambos, cineasta y escritor, también tuvieron claro que, con este relato tan personal y a la vez tan colectivo de su generación, «teníamos la idea de la reivindicación del orgullo de Málaga. No somos un territorio pobre culturalmente y esos chicos representaban eso».

En 2006 la película ya estaba rodada. «Todo fue muy rápido para como son los procesos del cine», señala Antonio Soler, que esa concatenación del Premio Nadal, la publicación, el anuncio de la adaptación, el rodaje y el estreno hizo que 'El camino de los ingleses' estuviera en boca de lectores y espectadores varios años. «Esa unión le dio un eco que duró mucho tiempo, más del que suelen tener los libros», valora el escritor que descubre curiosamente que, si bien ésta es su novela más famosa, no es la más vendida. Ese honor lo tiene -por ahora- 'El nombre que ahora digo', que también llegó a las librerías con un gran impulso: el Premio Primavera.

Ampliar Antonio Soler, durante el lanzamiento en 2004 de su novela ganadora del Premio Nadal. EFE

La adaptación al cine también le permitió a Soler vivir la gala de los Goya in situ, aunque con sensación de estar «invitado en un circo que no era el mío». De hecho, el autor de la reciente 'El día del lobo' -en la que novela la guerra civil en Málaga- recuerda que evitó pasar por la alfombra roja -«entré por otra puerta»- y que su amigo Ray Loriga, que entregó el galardón de la categoría de guion adaptado, bromeó con que debería haber dicho 'El camino de los ingleses' en lugar de la ganadora, 'Salvador'.

Ampliar Antonio Soler y Antonio Banderas, en el rodaje en la Plaza de la Merced de 'El camino de los ingleses'. Carlos Moret

Novela y película fueron dos productos diferentes, aunque se mimetizaron de tal forma que hasta el autor confunde el original y la adaptación. «Al empezar a leer el libro para la reedición, de pronto me encuentro la descripción del personaje Babirusa, que es bajito y ojos achinados, y dije: 'Pero si es alto'. Y es que se me había metido la imagen mental del actor Raúl Arévalo en lugar de lo que yo había escrito», recuerda Antonio Soler que todavía tiene fresco aquel casting en el que el jovencísimo intérprete se presentó para dar vida a otro rol, Paco Frontón, pero lo vieron claro: «Después de la prueba, Banderas y yo nos miramos pensando lo mismo: 'Este tío es Babirusa'».

Aunque ningún otro de sus libros se ha adaptado, de casi todos ha recibido ofertas o llamadas de directores para llevarlos a la pantalla. Otra cosa es que vuelva a implicarse como lo hizo con la película. «No me arrepiento en absoluto, pero no creo que volviera a hacerlo… tendría que aparecer otro seductor como Banderas», admite Soler, dejando al final la puerta entreabierta a lo que venga. O al que venga. Lo que tiene claro es que, desde el principio, vivió con la novela una experiencia inolvidable. Y con ese recuerdo vuelve a las librerías. «'El camino de los ingleses' se convirtió en uno de esos picos que tiene la carrera de un escritor. Hay novelas que suponen un peldaño más, pero esta fueron dos o tres».