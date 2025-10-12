Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Antonio Banderas y Antonio Soler, en la presentación de la película 'El camino de los ingleses'. Ballesteros. EFE

Antonio Soler hace un guiño a Antonio Banderas en la reedición de 'El camino de los ingleses': «Él me metió en el embolado de la película»

El escritor malagueño, que ganó el Nadal y fue nominado al Goya por la adaptación, confiesa que esta es la novela con más «eco» de su carrera, pero no la más vendida

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:51

Comenta

«A Dávila lo vimos regresar al barrio la mañana de un día despejado de finales de mayo, cuando los jazmines de doña Úrsula empezaban ... a llenar la calle de un olor dulzón y los gatos que en otro tiempo había despellejado vivos Rafi Ayala maullaban con la desesperación del celo». Así, con ese aroma cotidiano y primaveral en la que late la amenaza soterrada y la crueldad arranca 'El camino de los ingleses', la historia de Miguelito y cía, que es la obra más influyente de Antonio Soler. Hacía dos décadas que no la leía y lo ha vuelto a hacer para la reedición del libro por Galaxia Gutenberg en este vigésimo aniversario (más uno) de la novela ganadora del premio Nadal 2004 que casi de inmediato fue adaptada al cine por Antonio Banderas. Y el autor malagueño se ha llevado varias sorpresas de esa lectura. Entre ellas, un texto en el que se sigue identificando pese al tiempo transcurrido, por lo que apenas lo ha retocado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2 La Primitiva del sábado deja un premio millonario en un bazar de Málaga
  3. 3 Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión
  4. 4 Un agente pide matrimonio a su novia en el acto de la Guardia Civil en Antequera
  5. 5

    El Colegio El Monte cumple 100 años: conjugando valores y docencia del siglo XXI
  6. 6 Luis Portero, caso reabierto 25 años después
  7. 7 Condecoración para Isabel, Lola y Milagros, las tres últimas matronas de la Guardia Civil en Málaga
  8. 8 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  9. 9 Más de un centenar de niños del club Málaga Litoral se quedan sin instalaciones donde entrenar
  10. 10 Noche tropical en Málaga en pleno octubre: los termómetros llegan a los 21 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Antonio Soler hace un guiño a Antonio Banderas en la reedición de 'El camino de los ingleses': «Él me metió en el embolado de la película»

Antonio Soler hace un guiño a Antonio Banderas en la reedición de &#039;El camino de los ingleses&#039;: «Él me metió en el embolado de la película»