Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Ilustración de la portada de 'La gente', de Felipe Benítez Reyes. Fundación José Manuel Lara

Felipe Benítez Reyes

Escritor
«Hay un afán exculpatorio en todos los que participaron en esa enorme anomalía bárbara»

El autor presenta 'La gente', una novela coral de personajes secundarios que rondan la Guerra Civil y la posguerra en un pueblo

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:39

Las últimas tres décadas, el escritor Felipe Benítez Reyes tuvo un manuscrito que no podía terminar. Una obra coral, de pequeños personajes que nutren ... la trama sin que ninguno obtenga el protagonismo final. Breve, «quizás la novela más breve de que yo haya escrito. Buscando papeles, me di cuenta que tengo 30 años dándole vueltas. No de manera continua, porque eso sería preocupante y diría muy poco de mi capacidad de trabajo, pero sí de manera intermitente».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  2. 2 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  3. 3

    Érase una vez Teba hace 5.000 años
  4. 4 Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad
  5. 5

    La Costa del Sol activa los trámites para una segunda desaladora de agua de mar
  6. 6 El restaurante Blossom anuncia su inminente traslado al Museo de Málaga
  7. 7 Así será la procesión extraordinaria del Señor de la Soledad de la Hermandad del Dulce Nombre en Málaga
  8. 8

    El Unicaja no tiene televisión en abierto que emita sus partidos de la Basketball Champions League
  9. 9 Cuatro ancianos fallecidos por un brote de Covid en una residencia del municipio sevillano de La Algaba
  10. 10 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Hay un afán exculpatorio en todos los que participaron en esa enorme anomalía bárbara»

«Hay un afán exculpatorio en todos los que participaron en esa enorme anomalía bárbara»