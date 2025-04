Judit Mascó: «Reivindico el trabajo de la modelo, que no es una miss ni famosa»

Víctor Rojas Miércoles, 30 de abril 2025, 00:27 Comenta Compartir

Es comunicadora. Es modelo. Es madre de familia. Y, sobre todo, comprometida con todo lo que hace. «En esta etapa sólo hago cosas si estoy a gusto», reconoció Judit Mascó a la periodista Regina Sotorrío. Prueba de ello, su presencia en el Aula de Cultura de SUR, que cuenta con el patrocinio de Fundación Unicaja y Cervezas Victoria, tras el apagón del lunes. La catalana cogió un vuelo desde Barcelona por la mañana. Aunque ella es más de ir como en la selva, de liana en liana. «Como dice mi marido, hay que creer en la ley de la selva», dijo Mascó, quien explicó que la selva está llena de lianas y hay que ir de una a otra sin para porque te caes. «El tipo de vida que yo he llevado es cogerte de una liana. ¿Quién sabe si en Unicaja me fichan y hago la siguiente campaña?», bromeó.

Mascó hizo un repaso por su carrera como una de las supermodelos de los años noventa, cuando apenas era una adolescente y se abrió un hueco propio en el Olimpo de una industria compleja. «Viví las cosas más impactantes en una etapa en la que aún no estaba formada», reflexionó la catalana sobre ese momento de su vida. Un momento que podría parecer lleno de excesos. Algo que ella no vivió. «Debe ser por cómo me han educado, por el tipo de familia. Siempre he sentido la necesidad de tener lo contrario de ese mundo y ese trabajo», reconoció sobre un trabajo que le apasiona, pero del que necesitaba desconectar cuando llegaba a casa. «Mi vida siempre ha sido buscar el equilibrio porque trabajo en una industria en la que estamos rodeados de excesos», aseguró.

«No tengo nostalgia, lo recuerdo como maravilloso» , reconoció Mascó sobre sus inicios». La modelo recalcó que comenzó desde cero en ese ámbito y que fue «un regalo» coincidir con un grupo de mujeres que en ese momento destacó por algo más que ser modelos. «Se les dio una oportunidad de salirse de esas casillas que era solo ejercer de modelo. Era la primera vez que las modelos eran empresarias, que salían en los videoclips de los cantantes más famosos… Todo lo más atractivo y estupendo estaba en ellas», recordó.

Morir de éxito

Sin embargo, el ser supermodelo no duró para siempre. El mundo de la moda cambió. Ya no importaba quién llevaba la ropa, sino la propia prenda. «Ese fenómeno murió de éxito», reconoció. Incluso comenzaron a no cogerla en los casting. «Escuché decir que era demasiado 'clásica' y 'guapa' y eso, con 20 años, te desborda», explicó Mascó, además de contar que pensaba que ya no tenía que ir tan guapa a estas pruebas y hasta se tiñó el pelo de marrón oscuro para conseguir este objetivo. «Mentalmente no es nada fácil afrontar esta situación» , señaló.

Ampliar La modelo Judit Mascó junto a Gerardo Lerones, director de Actividad Sociales de la Fundación Unicaja. Ñito Salas

La comunicadora también aprovechó este altavoz para romper una lanza por su profesión. «Reivindico el trabajo de la modelo, que no es ni una miss ni una famosa», dijo, además de añadir que las modelos conviven con las 'influencers' aunque considera que no hacen el mismo trabajo y cuestionó que sus seguidores sean «potenciales compradores». «La gente que me sigue me pregunta, me comenta… Aunque sea publicidad, todo es real. Son menos personas, pero más calidad en el sentido de los compradores», consideró la comunicadora, quien afirmó que ella sigue viviendo de ser modelo.

Además de la faceta de modelo, Mascó es muchas más cosas. Entre otras, presidenta de la fundación ARED, que se dedica a acompañar a mujeres de Barcelona y su periferia con el objetivo de incluirlas sociolaboralmente a través de formación y educación para que encuentren trabajo y sean autónomas. «Esto ha dado sentido a mi vida. Vengo de un mundo que es todo ego. Necesito hacer cosas que no se vean, que estén en la sombra y le den sentido a mi vida», indicó la comunicadora, quien reconoció que utiliza su altavoz para dar visibilidad a asuntos como este. «No necesito referentes famosos porque aprendo en el día a día con muchas personas que están ahí, tanto profesionales como con las mujeres usuarias de estos cursos», añadió.

'The forever girls: Amistad en peligro' es uno de los últimos proyectos de la modelo. Un libro orientado para un público infantil y juvenil que cuenta la historia de cuatro amigas. «Yo no soy escritora. Siento que soy buena comunicadora», señaló Mascó, quien explicó que cuando la editorial le propuso hacer este cuento, pidió una escritora muy joven para que supiera conectar con esta generación. «Aporté cosas que le pasan a estas cuatro amigas. Y hay valores, pero sin que se den cuenta», contó en una conversación marcada por la sinceridad, la claridad y la pasión por su trabajo.