Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El historiados, académico y catedrático, Juan Francisco Fuentes. R. C.

Juan Francisco Fuentes gana el Nacional de Historia con su ensayo sobre los 'locos y felices' años veinte

Con 'Bienvenido, Mister Chaplin', un estudio de la americanización del ocio y la cultura en la España de entreguerras

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:30

Comenta

El historiador, académico y catedrático Juan Francisco Fuentes Aragonés, (Barcelona, 60 años) es el ganador del Premio Nacional de Historia 2025. Lo ha merecido por ... su ensayo 'Bienvenido, Mister Chaplin'. La americanización del ocio y la cultura en la España de entreguerras' (Taurus). Concedido por el Ministerio de Cultura a la mejor obra histórica publicada en el año anterior al fallo, está dotado con 30.000 euros. Fuentes, que desentraña el ocio de los españoles en los 'locos' y 'felices' años veinte' toma el relevo de Javier Moreno Luzón, ganador de la edición de 2024 con su obra 'El rey patriota: Alfonso XIII y la nación'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  4. 4 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  7. 7 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  8. 8

    Los sospechosos del robo de la Mona Lisa se reúnen en una nueva coctelería en Málaga
  9. 9

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  10. 10

    La Nueva Rosaleda tendrá casi imposible el acceso a dinero de fondos europeos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Juan Francisco Fuentes gana el Nacional de Historia con su ensayo sobre los 'locos y felices' años veinte

Juan Francisco Fuentes gana el Nacional de Historia con su ensayo sobre los &#039;locos y felices&#039; años veinte