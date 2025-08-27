Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jacobo Cabezas posando en la Facultad de Medicina. Adri Revilla
La granizada

Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»

Estudiante de Medicina y creador de contenido en redes sociales

Adri Revilla

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:27

En redes sociales se hace llamar @jacobo1despaña, aunque muchos lo conocen como Dr. Rebujito. Más de 187.000 personas en Instagram y más de 550. ... 000 en TikTok siguen su contenido, que empezó como una simple broma: un vídeo grabado al azar, unas cuantas visitas inesperadas y, de repente, un camino que ya no tenía vuelta atrás. Lo curioso es que detrás de esa pantalla no hay un 'influencer' de manual, sino un estudiante de Medicina. Y aquí es donde empiezan a caer los prejuicios: ¿frikis? ¿raritos? ¿solo saben estudiar? No solo desmiente esos tópicos, también los desmonta con humor, creatividad y cercanía. Jacobo Cabezas Santiago (Málaga, 2003) es la prueba de que la bata blanca y el rebujito pueden convivir perfectamente.

