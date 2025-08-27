Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»

En redes sociales se hace llamar @jacobo1despaña, aunque muchos lo conocen como Dr. Rebujito. Más de 187.000 personas en Instagram y más de 550. ... 000 en TikTok siguen su contenido, que empezó como una simple broma: un vídeo grabado al azar, unas cuantas visitas inesperadas y, de repente, un camino que ya no tenía vuelta atrás. Lo curioso es que detrás de esa pantalla no hay un 'influencer' de manual, sino un estudiante de Medicina. Y aquí es donde empiezan a caer los prejuicios: ¿frikis? ¿raritos? ¿solo saben estudiar? No solo desmiente esos tópicos, también los desmonta con humor, creatividad y cercanía. Jacobo Cabezas Santiago (Málaga, 2003) es la prueba de que la bata blanca y el rebujito pueden convivir perfectamente.

- ¿Con quién voy a hablar hoy, Jacobo Cabezas, Jacobo 1 de España o Dr. Rebujito?

- Quien tú quieras, es la misma persona

-¿No hay diferencia entre el personaje de la pantalla y el de detrás?

- Mucha gente me dice: «Es que no voy a beber mucho». Pero ahora mismo, por ejemplo, en verano, yo salgo bastante de fiesta, no me quedo quieto. En cambio, durante el curso soy la persona que está encerrada en su cuarto estudiando, la más responsable, también muy deportista. Es un poco ese contraste: así es Jacobo.

- ¿Cómo empieza en este mundillo?

- Yo empecé en la cuarentena. Mi primer vídeo fue en la cuarentena, en casa de un amigo, en una ducha, disfrazado. Yo lo subí, yo con cero seguidores. Y a la mañana siguiente vi que tenía 800 visitas. Dije yo, hostia. Me dice ahora 800 visitas y digo que no es nada. Y claro, en la cuarentena, que no tenía nada que hacer. Mi vecino también subía. Como que nos picábamos ahí. Hacíamos vídeos juntos de vez en cuando. Y nos fue bien.

-¿Qué mensaje quiere hacer llegar a los espectadores?

- Pues nada, que hay que disfrutar de la vida, cada cosa en su momento. Durante el curso soy muy responsable, siempre estudiando, y ahora en verano salgo más. Creo que eso es lo que me define, que rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado. Al final somos gente normal: salimos, nos divertimos, y aun así sacamos la carrera. Yo tengo un grupo muy apañado y nos gusta bastante salir.

- ¿Cómo cree que va a marcar su paso por internet en su carrera como médico?

- Todavía no estoy ejerciendo, entonces no me pueden desprestigiar. Aun así, yo creo que sí puede marcar, la verdad. Tanto para bueno como para malo. Porque es lo que te digo, que, si tú montas una consulta al final y tú tienes imagen de médico y bien, pues va a atraer clientes, la gente va a confiar en ti y va a ser todo muy bien.

-Ahora que ya tiene un número considerable de seguidores, ¿siente esa responsabilidad con lo que trasmite?

- Pues siempre que te juntas con gente que crea contenido, te lo dicen, ¿no? Que hay que cuidar mucho la imagen, no sé cuánto... Es verdad que de momento me muestro sin tapujos. Mucho que, no, no saques esto, que no sé cuánto... Yo sé que debería ser un poco así porque llega infinidad de gente que no sabe hasta qué punto se pueden dejar llevar por tu mensaje. Entonces es verdad que hay que tener cuidado, que bueno... hacer lo qué se puede.

- Hablando de números, ¿como influencer se vive tan bien como dicen?

- Es un privilegio poder cobrar por un vídeo que realmente no me cuesta tanto, y que paguen lo que pagan… está muy bien. Mi idea es aprovecharlo mientras dure y seguir con mi carrera.

-¿Cuánto es lo máximo que le han pagado por una colaboración?

- Pues depende, porque normalmente incluye más de un contenido. No tiene por qué ser solo un vídeo: puede ser un reel, dos historias, una publicación… Todo junto. Pero, para que te hagas una idea, con mis números se puede cobrar entre tres mil y seis mil euros por una colaboración de ese tipo.

-¿Desde siempre ha sabido que quería estudiar medicina?

- Nunca tenía claro lo que quería, no tenía claro lo que quería estudiar. Yo era un chaval de buenas notas. Siempre he dudado entre Derecho y Ade y Medicina y cuando llegó el momento no lo tenía claro, no entré aquí en Málaga y para irme fuera decidí que iba a esperar un año para pensar las cosas. Me saqué el C1 de inglés, B1 de alemán y hice un máster en Nutrición Deportiva y otro de Empresa. Y ya subí la nota para entrar en Málaga por si acaso, pero me dieron también lo de alto rendimiento y ya entré sin problema.

- ¿Qué cree que es lo más duro del mundo de la medicina?

- Yo he visto en las prácticas de tener que decir a un paciente que no puede tirar adelante y es duro. Para mí lo de tener que hablar con un paciente y comunicarle que ahora mismo no hay tratamiento para su enfermedad o lo que sea, y los familiares y todo, pues es muy duro.

- ¿Qué mejoraría?

- Pues igual la enseñanza, a ver, que creo que cada vez está avanzando más, pero hay muchas veces que las prácticas no te sirven absolutamente para nada o que no hay prácticas, o que es comer tus libros y escupirlos en el examen. Entonces me gustaría que fuese más práctico. Yo aquí en la facultad la verdad que está bien porque tenemos nuestras prácticas y tal, y hacemos talleres, hacemos cosas de suturas, vamos al hospital y en el hospital solemos estar muy bien, pero tengo compañeros en otras facultades que dicen que no, que van allí y no hacen nada.

- ¿Dejaría la medicina por las redes si le compensa económicamente?

- Es algo que se tiene que valorar. Al final, haces un balance. Si es que, si estás cobrando de creador de contenido treinta mil euros, que ponle Ibai, imagínate que tú eres Ibai. Si te plantas en cuarto de residencia y estás cobrando cuarenta mil euros, y la medicina te quita un tiempo abismal, pues obviamente...