Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fotoilustración: El Correo

Jacob Elordi, el gigante de la generación Z

El actor de origen vasco asume el complejo rol del monstruo en 'Frankenstein' en la versión de Guillermo del Toro

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:03

Comenta

La mitomanía hollywoodiense es fluida y cambia cíclicamente de objetivos. Hoy, cualquier presencia pública de Pedro Pascal, Sidney Sweeney o Zendaya, por ejemplo, se repite ... incesantemente en los incesantes 'scrolls' de Instagram y TikTok. Son actores y actrices convertidos en 'celebrities', modelos publicitarios y protagonistas de las mejores alfombras rojas que monopolizan la atención mediática. Ese atractivo alcanza su techo, figurada y literalmente, sobre los 1,96 metros del australiano Jacob Elordi, estrella en ciernes, un joven de 28 años de imagen franca y cuya fascinación, además del físico, parece radicar en su aspecto accesible, alejado de la sofisticación de la Meca del cine. Tal vez, esa naturaleza sea deudora de su origen vasco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  3. 3 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  4. 4 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  5. 5 Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal
  6. 6

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  7. 7 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  8. 8 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  9. 9 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  10. 10

    La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Jacob Elordi, el gigante de la generación Z

Jacob Elordi, el gigante de la generación Z