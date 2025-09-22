Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Isco Alarcón baja del coche con muletas y ayudado por su esposa Sara Sálamo en el Hotel María Cristina de San Sebastián Aura Erro

Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo

El jugador malagueño protagoniza 'En Silencio', un documental sobre la lesión que le dejó sin Eurocopa, mientras se recupera de una recaída que le mantiene de baja

A. Algaba

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:01

Podrían decir que llegó a San Sebastián metido totalmente en el papel que protagoniza en su documental. Pero no es así. El futbolista malagueño Isco ... Alarcón volvió a sufrir en agosto una lesión muy similar a la que le dejó sin Eurocopa en 2024 y le mantuvo meses lejos de los terrenos de juego. Una lesión que también le ha vestido de protagonista en el documental que dirige su propia esposa Sara Sálamo. Este lunes en el marco del Festival de Cine de San Sebastián se preestrena 'En Silencio', el documental más íntimo que recorre esa lesión y el proceso de recuperación de Isco, según cuenta en su web el Diario Vasco.

