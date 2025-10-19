El tejado de la bóveda de la iglesia de la Concepción, con el remate de la espadaña que queda a su espalda, es visible desde ... la céntrica plaza de las Flores. El templo es de una sola nave y delante del presbiterio se ensancha, a modo de crucero, para formar un cuerpo elíptico cubierto con una bóveda ochavada. Sobre la misma se alza el apuntado tejado a ocho aguas coronado con un remate cerámico. La espadaña da a un patio interior. Tiene dos cuerpos, el inferior con dos arcos de medio punto y el superior con un arco, bajo un frontón curvo.

La ermita de la Concepción existía desde el siglo XVI y había sido ocupada por varias órdenes religiosas que se habían establecido en la ciudad. En la década de 1660 fue adjudicada a la comunidad de Clérigos Menores, que la reconstruyeron y ampliaron entre 1701 y 1710.

Estos religiosos fundaron un colegio de enseñanza bajo la advocación de Santo Tomás de Aquino. Después de la desamortización del año 1836 el templo quedó para el culto público y a finales del siglo XIX fue incorporado como capilla del Colegio de las Esclavas Concepcionistas. El volumen de su fachada posterior domina la plaza de las Flores, abierta tras la demolición de las casas de la calle San Juan de los Reyes.