Gonzalo Otalecu: «Mi artista preferida desde pequeño es Rocío Jurado; y la canción, 'Dreams' de Cranberries»

Es culto, irónico y divertido. Cofrade del Monte Calvario, un enamorado de la Catedral de Málaga y de Málaga en todo su ser, lo que ... le ha llevado a ser gerente de la Fundación Málaga, desde donde quiere que la cultura tenga «alma y corazón». Es más de gambas de la bahía de Málaga, que de espetos, y está convencido que el mejor verano de su vida está por venir. Ecléctico, lo mismo disfruta con Rocío Jurado, que con Cranberries o Rigoberta Bandini. La entrevista tiene lugar en un lugar bucólico y escogido en el Parque de Málaga: en el estanque, junto a las alegorías del verano y del invierno.

–Si tuviera que pintarle a usted, si tuviera ese don, lo haría con una americana blanca colonial, que le quedan como a un guante. Entre invierno y verano, ¿con qué se queda?

–Con el verano, es más romántico.

–¿Una película de verano, bucólica o colonial?

–'Muerte en Venecia'.

–Culto y divertido. Umbral era culto y divertido, pero llegado el momento perdía los estribos, algo que era comentado en los círculos madrileños. ¿Está la ironía fina denostada en la época de la brocha gorda?

–Pues un poco, la verdad. La ironía está bastante denostada y además hay que tener últimamente como mucho cuidado con todo lo que cada uno dice, incluso piensa.

–¿Aunque se sea sutil?

–Yo soy bastante irónico, intento utilizar una ironía fina, pero no a todo el mundo le cae bien,

–Como gerente de la Fundación Málaga, ¿qué le gustaría dejar en la ciudad?

–No sé si como gerente de la Fundación Málaga o como ciudadano de Málaga, a mí lo que me gustaría es tener una cultura por y para el malagueño, que todo se haga pensando en el ciudadano.

–¿A qué se refiere?

–Me refiero a exposiciones, conciertos, presentaciones de libros, que sean proyectos con alma y corazón, que conecten con la gente. Y en eso baso mi trabajo a diario en la Fundación Málaga y en otros sitios que he estado y en otros sitios que estaré.

–Si tuviera que quedarse con una fiesta popular malagueña. ¿Con cuál se quedaría?

–Me quedaría con la Semana Santa o con los verdiales. Sí.

–Por su vena cofrade, no puedo resistirme a preguntarle por la polémica restauración de la Macarena de Triana, que ha dado la vuelta al país. Si me lo permite, pobre virgen.

–Creo que la restauración ha sido bastante desafortunada; al final cualquier obra de arte merece un respeto. Retirar una imagen tres días del culto para restaurarla entre comillas o para hacerle un trabajo de conservación y al final retirarle pátinas y hacer una intervención mucho más gorda, yo creo que es tenerle una falta de respeto a la propia a la propia imagen y a la obra de arte.

–Insisto. ¿Es un atentado contra el patrimonio?

–Podría serlo.

–¿Sueña con el tejado de la Catedral de Málaga o le parece una blasfemia?

–Sueño con el tejado de la catedral y sueño con ver terminada la Catedral de Málaga. Nosotros en la historia vivimos una etapa, pero la Catedral de Málaga perdurará mucho más que nosotros. Y habrá una generación o muchas generaciones que vean la Catedral de Málaga terminada y lo vean como algo normal.

–¿La falta su torre, no, lo de Manquita es inacabada?

–Sí, soy de los que piensan, por supuesto, que a la Catedral le falta la torre. Pero antes de eso le faltan muchísimas cosas. Y creo que se debe de terminar.

–¿Qué muchas cosas le faltan?

–Bueno, creo que le falta la Sacristía Mayor, le faltan terminar todos los cubillos, le falta el tejado, que ahora gracias a Dios se está haciendo; le faltan muchísimas cosas.

–¿Le falta meterle un siglo?

–Sí, sí.

–Todos recordamos la exposición de sagrados titulares en la Catedral cuando llevábamos mascarilla y descubrimos que la cultura podría salvarnos del Covid. ¿Qué sintió en aquel momento cuando su gestión hizo feliz a tanta gente?

–Pues mira, lo vivimos con mucha emoción. Fue algo precioso. Nosotros quisimos darle una vuelta para que no fuese una exposición al uso y que fuese un lugar de encuentro del pueblo de Málaga con sus titulares. Las peanas estuvieron realizadas por artistas malagueños y yo creo que aquello llegó. La visitaron muchísimas personas, creo que llegaron a 175.000. La verdad es que creo que fue un hito porque además conseguimos hacer algo distinto. Las imágenes estaban dignas pero también tenían otra luz.

–Vayamos a cosas más mundanas, que nos estamos elevando. Diga la verdad, ¿gambas de la bahía de Málaga o espetos de sardina?

–Prefiero las gambas de la bahía, no soy yo muy de espetos (frunce el ceño).

–No se preocupe, que no le vamos a crucificar por eso. ¿Un cóctel con el que brindar?

–Ahora tomo aperol.

–Demasiado de moda, ¿no? Da un poco de pereza.

–Bueno, los que más me gustan de siempre son gin fizz y margarita.

– La vida son tres días y uno está nublado. ¿Qué hacer los otros dos restantes?

–Pasear, andar y observar, ya sea en cualquier rincón de esta ciudad, por un museo. Andar, recrearte, disfrutar. Creo que hay en ciertos sitios en el que se puede alcanzar la paz. Y yo creo que rodeado de arte ayuda a ello.

–Sigamos con el existencialismo. ¿Es usted feliz o está en vías de serlo?

–(Risas). Bueno, yo creo que estoy en vías de serlo. Creo que es muy complicado sentirse plenamente feliz. Pero, ¿qué es la felicidad? Yo me creo feliz, pero... eso está en tu cabeza. Osea, ¿quién te va a decir a ti qué es lo que eres? Yo me hago muchas preguntas como esa. Es decir, me hago la pregunta de qué es la felicidad, qué es el amor, qué es la cultura. No todo el mundo habla de la cultura, a lo mejor felicidad es eso.

–Un plan perfecto para disfrutar de sus amigos.

–Bueno, yo creo que una buena cena, una buena copa y charlar. Creo que no hay nada... creo que hay pocas cosas mejores.

–Coincido. Y además se la hacen mejor todavía.

–(Risas). Efectivamente.

–¿Y si le invitan?

–Y si te invitan ya, redondo.

–Le voy a poner en un aprieto. ¿Feria de Sevilla o de Málaga?

–Ambas. Me encantan ambas. Disfruto ambas y vivo ambas. Cada una tiene su encanto y sobre todo cada una es en una época del año distinta. No es que no me quiera mojar, es que me gustan mucho la Feria de Sevilla y la Feria de Málaga.

–Que sean dos aprietos. ¿Semana Santa de Sevilla o de Málaga?

–Pues vuelvo a lo mismo.

–Ay, por favor, no sea tan políticamente correcto.

–(Sonrisas). En absoluto. Pero cualquiera que me conozca lo sabe. Vivo o intento vivir ambas Semanas Santas, por supuesto, pero si me tengo que quedar con una, me voy a quedar con la Semana Santa de Málaga, que es la mía, la que disfruto y la que trabajo.

–¿Pop, lolailo o reguetón?

–Reguetón no. Mi artista preferida desde chico es Rocío Jurado, también Alaska y ahora escucho mucho a Rigoberta Bandini. Pero mi canción favorita es 'Dreams', de The Cranberries, también 'El amor', de Massiel.

–Ecléctico.

–Creo que soy ecléctico en todos los aspectos de mi vida

-¿El mejor verano de su vida?

–El mejor verano de mi vida está por llegar, sin duda. Creo que los mejores momentos de la vida siempre están por llegar.

–¿Se ve que no le tiene miedo al futuro?

–No. Además, no tengo un amor de verano.