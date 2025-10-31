Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun Efe

El Gobierno abre el procedimiento para ilegalizar la Fundación Franco y se lo notifica a la entidad

El proceso de ilegalización llegará a los juzgados como muy pronto en agosto de 2026

EP

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:43

Comenta

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura, ha abierto este viernes el procedimiento previo para instar a la ilegalización ante la Justicia ... de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) y le ha notificado a la entidad dicho expediente, así como la apertura del correspondiente periodo de alegaciones, tal y como han confirmado fuentes de Cultura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  2. 2 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  3. 3 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  6. 6 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  7. 7 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  8. 8

    Ventas, bares y restaurantes donde comer muy bien en el Bosque de Cobre
  9. 9 Seis detenidos en Cártama por cultivar marihuana en una finca, donde tenían plantaciones de hasta tres metros
  10. 10 Tirotean la fachada de un edificio en Palma-Palmilla: se cuela una bala por la ventana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Gobierno abre el procedimiento para ilegalizar la Fundación Franco y se lo notifica a la entidad

El Gobierno abre el procedimiento para ilegalizar la Fundación Franco y se lo notifica a la entidad