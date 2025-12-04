Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De izquierda a derecha: Julián Quirós, Romina Caponnetto, Alberto Di Lolli, Andros Lozano y Joaquín Manso. Tania Sieira

Un Gistau para recordar las verdades del periodismo: volver a ir, volver a ver, volver a contar

Por primera vez, el galardón reconocía no una columna, sino una serie de reportajes: 'Viaje al epicentro del gran éxodo de los cayucos', firmada por el reportero Andros Lozano y el fotógrafo Alberto Di Lolli, y publicada en 'El Mundo'

Bruno Pardo Porto

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:27

Comenta

El premio, para empezar, era una noticia: el Gistau distinguía por primera vez no una columna, sino una serie de reportajes, o mejor, un esfuerzo ... concretado en tres verbos: ir, ver, contar. Aunque hay más, muchos más: explicar, entender, escuchar, preguntar, caminar, seguir, perseguir, insistir, callar… Todo eso hicieron el reportero Andros Lozano y el fotógrafo Alberto Di Lolli, que se fueron varios días a Senegal a investigar en jornadas de catorce horas lo que ocurría en plena crisis de los cayucos en Canarias. De allí se vinieron con una historia en varias entregas –'Viaje al epicentro del gran éxodo de los cayucos', publicada en 'El Mundo'– que ahora recibe el reconocimiento de la profesión. La sexta ceremonia del Gistau vino a celebrar todo lo que no ha cambiado en el periodismo, las cosas que aún se hacen con las manos y los pies y la palabra.

