María Dueñas en su actuación en el Auditorio Nacional. Efe
Música clásica

El genio imparable de María Dueñas deslumbra y estremece

La joven y portentosa violinista granadina seduce con su audacia y maestría en el Auditorio Nacional / Actuará en la entrega de los premios Nobel en Estocolmo en diciembre

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:21

Cinco veces tuvo que salir a saludar tras su brillante e impecable interpretación de la 'Sinfonía española' de Édouard Lalo. Debió ofrecer un bis a ... un público entusiasmado al que sedujo y convenció desde el primer compás. Eligió 'El cant dels ocells', la delicada pieza con la que Pau Casals y su chelo maravillaron al mundo, y que emociona y conmueve tanto o más emergiendo del violín de la portentosa María Dueñas (Granada, 2002).

